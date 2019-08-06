На выборах будут применяться КОИБы

Выборы в органы местного самоуправления Ленинградской области пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года, а 10 августа начнется агитация зарегистрированных кандидатов в средствах массовой информации.

Всего зарегистрированы 4374 кандидата, или 91,2% от числа выдвигавшихся кандидатов. Среди них: 1024 кандидата, выдвинутые в порядке самовыдвижения, 2027 – партией «Единая Россия», 617 – КПРФ, 372 – ЛДПР, 302 – партией «Справедливая Россия», 11 – партией «Родина», 6 – партией «Коммунисты России», 6 – партией «Роста», 5 – партией «Социальная защита», 4 – партией «Пенсионеры за социальную справедливость».

Из числа зарегистрированных кандидатов 37,7% составляют женщины, 62,3% – мужчины; кандидатов с высшим образованием – 63,17%, со средним профессиональным образованием – 22,75%. По возрасту зарегистрированные кандидаты разделяются следующим образом: до 30 лет – 7,4%, (от 18 до 35 лет – 22,86%), от 30 до 39 – 28,17%, от 40 до 49 лет – 25,33%, от 50 до 59 лет – 24,14%, от 60 лет – 14,95%. По социальной принадлежности зарегистрированные кандидаты в основном принадлежат к служащим (47%), рабочим (9,4%), пенсионерам (6,15%), частным предпринимателям (5,26%).

Отказано в регистрации 422 кандидатам (8,8%), из которых подавляющее большинство – это кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения (93,36%). В большинстве случаев основанием для отказа в регистрации стали ошибки в подписных листах с подписями избирателей (281 отказ), при этом 87 кандидатов – не представили документы для регистрации.

В Единый день голосования на 154 избирательных участках будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В настоящее время распределено 126 КОИБов: 11 из них – во Всеволожском районе.

На территории Ленинградской области для голосования избирателей Санкт-Петербурга созданы 72 избирательных участка в 11 муниципальных районах Ленинградской области: Волховском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском, Лужском, Киришском, Кингисеппском. Голосование жителей Санкт-Петербурга на этих избирательных участках будет осуществляться с использованием механизма «Мобильный избиратель», когда избиратель Санкт-Петербурга по личному заявлению, поданному в соответствующие сроки, включается в список избирателей для голосования на удобном для него избирательном участке в Ленинградской области (по месту нахождения). Подача заявления избирателями может проходить с использованием сайта «Госуслуги», через МФЦ, в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий Санкт-Петербурга, а также в 24 пунктах приема заявлений в Ленинградской области. А с 28 августа по 4 сентября избиратель также может подать заявление в Пункте приема заявлений одной из 72 участковых избирательных комиссий, расположенных в Ленинградской области. Последний день для подачи заявлений – 4 сентября, – сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Ленинградской области.