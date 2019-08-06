Ленинградская область решила поддержать обманутых дольщиков

«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области» был недавно создан в регионе с целью финансирования проблемных объектов долевого строительства.

Распоряжение губернатор Александр Дрозденко озвучил 18 июля, через пять дней было подписано соответствующее постановление правительства Ленобласти, а 29 июля у Фонда появился собственный устав. Генеральным директором новой областной структуры назначен Кирилл Болькин. Ленинградская область стала первым регионом в РФ, в котором создана структура для защиты прав пострадавших дольщиков.

Главная цель Фонда – урегулирование обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства. Он будет аккумулировать средства из регионального и федерального бюджетов и перенаправлять их на достройку проблемных объектов. Власти области ведут учет всех домов с нарушением сроков передачи квартир.

До конца текущего года будут инициированы процедуры банкротства в отношении тех застройщиков, которые не достраивают свои объекты и не передают их инвестору. Возобновление строительства «замороженных» долгостроев запланировано на второй квартал 2020 года.