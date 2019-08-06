Команда Всеволожского района вспомнила Гренобль

Свой 92-й день рождения Ленинградская область встречала под девизом: «Да здравствует здоровый образ жизни!». Город Бокситогорск, выбранный в прошлом году столицей нынешнего областного праздника, превратился в этот день в спортивную столицу региона. Сборную правительства области возглавлял главный тренер: губернатор Александр Дрозденко, в годы своей юности, кстати, серьезно увлекавшийся волейболом.

Он же принимал и областной спортивный парад. Делегации каждого района области демонстрировали наиболее популярные в районе виды спорта, в которых есть серьезные достижения. Команда Тосно представила футбол, Приозерский район вышел на парад с байдарками, Тихвинский район разыграл целый спектакль с шахматными фигурами, Выборгский район выбрал «Формулу-1» и знаменитый болид гоночного «маэстро», уроженца города Выборга.

Команду из Всеволожска вдохновлял образ Владимира Белоусова, чей прыжок с трамплина на зимних Олимпийских играх в Гренобле в 1968 году принес команде советских спортсменов золотую Олимпийскую медаль. Это единственная золотая медаль за всю историю отечественного спорта в прыжках с трамплина. Владимир Белоусов всю жизнь прожил во Всеволожском районе, его имя вписано в историю отечественного спорта. И наша делегация прошла по главной улице Бокситогорска в зимнем костюме лыжника, в шапочках с помпоном и символикой зимних Олимпийских игр 68 года, высоко неся знамя Олимпиады и главное – «звездный ботинок» невероятной величины.

А символический олимпийский огонь на стадионе «Металлург», где развернулось главное праздничное действие, вынесли самые настоящие олимпийские чемпионы: королева советской легкой атлетики Татьяна Казанкина и уроженка Бокситогорска, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Любовь Мухачева, удостоенная в августе этого года звания «Почетный житель Ленинградской области».

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области