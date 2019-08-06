Команда ветеранов ОВО не подвела

2 августа в ежегодном Турнире памяти сотрудников вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области, погибших при исполнении служебного долга, принимала участие команда ОВО по Всеволожскому району.

Турнир включал ряд соревнований по служебно-боевым видам искусства. В рамках мероприятия проводились соревнования по спортивной стрельбе среди ветеранских организаций. Команда ветеранов Всеволожского ОВО показала высокие результаты и заняла второе место.

Служба в подразделениях Росгвардии в целом и во вневедомственной охране в частности – достойный старт карьеры в силовых структурах для молодых, крепких парней и девушек. Сотрудники ОВО продолжают нести службу на улицах населенных пунктов Всеволожского района, внося существенный вклад в обеспечение общественной безопасности.

Елена ОСИПОВА

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