Игорный бизнес не сдаётся

Следственным отделом по г. Всеволожску следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведением азартных игр, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

По версии следствия, злоумышленники организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в двухэтажном огороженном кирпичном здании на Социалистической улице во Всеволожске. Полиция обнаружила и изъяла 73 персональных компьютера с программным обеспечением в виде слот-игр.

В совершении данного преступления подозреваются две молодые женщины, 20 и 29 лет, действовавшие в составе преступной группы.

Следователи территориального отдела СКР подробно допросили подозреваемых по обстоятельствам дела, в отношении обеих женщин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на изобличение и привлечение к уголовной ответственности иных лиц, причастных к его совершению.