Те, кого мы помним, – живут!

1 августа, в день рождения нашего земляка, известного писателя Юрия Слепухина, в Культурно-досуговом центре «Южный» состоялась встреча-конференция, посвящённая его 93-летию.

Именем Юрия Слепухина названа центральная библиотека г. Всеволожска, решением совета депутатов от 28 ноября 2017 года день 12 октября объявлен Днём памяти писателя.

Во встрече приняли участие начальник отдела культуры Всеволожского района Наталья Краскова, заведующий сектором библиотечного абонемента Ленинградской областной универсальной научной библиотеки Вера Чиченкова, вдова писателя, генеральный директор благотворительного фонда Ю.Г. Слепухина «Лучшие книги – библиотекам» Наталья Слепухина, а также представители культурной общественности Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Вела встречу директор Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки Людмила Беганская.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО