Столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволожск

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Бокситогорске, на праздновании 92-й годовщины со дня образования Ленинградской области.

«Определение одного из городов «столицей» на один год позволяет нам концентрировать здесь финансовые и организационные ресурсы региона для ремонта, реконструкции и благоустройства. Жители Бокситогорска получили по итогам праздника, по сути, новый город. Теперь наша задача – чтобы такие же перемены увидели и почувствовали жители Всеволожска, а затем – Тосно. Мы не случайно решили объявлять столицы сразу на два года вперёд. Мы увидели по Бокситогорску, что объём работ очень большой. И за один год, особенно в больших городах, – не справиться», – отметил Александр Дрозденко.

Победитель конкурса получает не только престижный статус столицы Ленинградской области, но и дополнительное финансирование в размере 200 млн рублей на подготовку к празднику. Плюс к этому в каждой из региональных программ объем средств, запланированных для этой территории на предстоящий год, – увеличивается, по сравнению с обычным.

В Бокситогорске только на капитальный ремонт жилых домов было направлено 377 млн руб., еще 43,6 млн рублей пошли на реконструкцию объектов энергетики, 116 млн рублей – на благоустройство и форсирование новых общественных пространств.

Все ресурсы – по федеральным и региональным программам – концентрируются под единым управлением штаба по подготовке к празднованию – работы по реконструкции и благоустройству выполняются как единый проект.

При этом город, признанный победителем конкурса, наделяется статусом столицы Ленинградской области на 1 год, но может получать его не чаще одного раза в 10 лет.

За минувшие годы право принимать областной праздник дважды получали Старая Ладога (в 2003 и 2013 годах), Тихвин (2004 и 2015), Гатчина (2007 и 2017), Выборг (2009 и 2018). С 2003 года он прошел в 10 районах, три раза – в Волховском (2003, 2008 и 2013).

Фото Антона ЛЯПИНА из архива