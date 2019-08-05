На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 5 августа в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 15.00 до 15.45 для прохода вверх по реке баржебуксирного состава «Бригадир Гусев», «РБ-47», «РБ-48» и «Рейдовый-5» с максимальным высотным габаритом 20,8 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»