На Мельничном будут проводиться гидравлические испытания

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что с 9.00 12 августа до 17.00 23 августа в микрорайоне Мельничный Ручей будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 2.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 2 необходимо до начала работ произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.

При обнаружении повреждений, разрывов, утечек, размывов грунта звонить в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел. 28-410.

К месту возможной аварии не подходить!