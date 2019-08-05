Деревянная ладья приплывёт во Всеволожск

24 августа на Юбилейной площади Всеволожска пройдёт VI Этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие культур». Ожидается прибытие 29 делегаций из регионов Северо-Западного федерального округа, всех районов области, Дома дружбы Ленинградской области и Дома национальностей Санкт-Петербурга.

Все мероприятия праздника в Год ЗОЖ будут посвящены теме здорового образа жизни, спорту, ремеслам.

Состоится чествование межнациональных семей, награждение новых Почетных граждан города Всеволожска, большой праздничный гала-концерт.

На торжестве губернатор области Александр Дрозденко назовет город, который будет принимать следующий, VII Этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур». Ему и будет передан переходящий символ фестиваля – резная деревянная ладья.

Для гостей и участников этнофестиваля будут организованы мастер-классы, зоны национальных спортивных игр и забав, национальных кухонь, торговые ряды.

Около 20 выставок-ярмарок «Национальные подворья» разместятся на Всеволожском проспекте.