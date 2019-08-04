Колеса диктуют вагонные

Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы… Так и проходит у железнодорожников жизнь на магистралях, убегающих за горизонт. Но раз в год, в первое воскресенье августа, в их суровые будни врывается праздник профессиональный – День работников железной дороги. Организаторы торжества удивить умеют: то концертами, то флешмобами.

Вот и в этот раз решили оригинально справить знаменательный день. Отметят его спортивной эстафетой, которая пройдет в воскресенье, 4 августа. В ОАО «РЖД» уверены, что спортивное состязание станет настоящим праздником для всех сотрудников и любителей активного образа жизни. Отметим, что подготовка к празднику шла с начала июля. Чтобы каждый работник на каждой станции испытал заряд положительных эмоций, награды уже получили самые лучшие сотрудники.

– Железная дорога – визитная карточка региона, – считает заместитель главного инженера Октябрьской железной дороги Дмитрий Большаков. – У нас две основные задачи: обеспечение безопасности движения поездов и своевременная доставка пассажиров и грузов в пункт назначения. Поэтому мы всегда стремимся к совершенству, внедряя новые стандарты качества обслуживания пассажиров. От слаженной работы моих коллег зависит многое, в том числе жизнь и здоровье людей. Это требует большой самоотдачи и серьезной профессиональной подготовки.

У Юрия Антонова есть песня, очень точно очерчивающая тандем «железная дорога – пассажир». В ней целая ода спета железке, в которой вагон – «второй радушный дом» и в нем «чай разносит проводница». А концовка куплета такая: «Берез мельканье под окном, под разговор добреют лица».

Отметим, что Октябрьская магистраль – старейшая транспортная артерия. Ее строительство развернулось в 1837 году. Тогда была открыта ветка, соединяющая Санкт­-Петербург и Царское Село. Длина линии составляла всего 27,5 км.

С годами крепла структура, обогащалась ее техническая оснащенность, росли объемы пассажирских и грузовых перевозок. Работу характеризуют цифры. Ежесуточно по Октябрьской железной дороге курсирует 360 грузовых, 220 пассажирских, 920 пригородных и 42 скоростных поезда. В транспортной системе Северо­-Западного региона России железной дороге принадлежит ведущее место – на её долю приходится 60% грузоперевозок и 40% пассажирских перевозок. Обеспечивают пассажирские перевозки 1112 вокзалов, станций и остановочных пунктов. В их числе 13 внеклассных вокзалов и вокзалов 1 класса. Грузоотправителями Октябрьской железной дороги являются более 580 предприятий, грузополучателями – более 900 предприятий.

– Что касается всеволожской колеи, то именно здесь был проложен первый в России Ириновско-­Шлиссельбургский узкоколейный путь, или Ириновская железная дорога, – рассказывает Дмитрий Большаков. – Дорога была построена на средства барона Павла Леонидовича Корфа для организации доставки изготавливавшегося в Ириновке торфяного брикета в Санкт-­Петербург. Исходным пунктом участка стала товарная станция Охта на Большой Охте в Санкт-­Петербурге, а заканчивалась дорога в 11 км от Ладожского озера, в селе Ириновка. Затем был сдан в эксплуатацию железнодорожный участок Ириновка – Борисова Грива, открыт второй участок дороги – от станции Мельничный Ручей до поселка имени Морозова.

После революции дорогу национализировали и в 1926–1929 годах включили в систему Октябрьской железной дороги. С Финляндским вокзалом ее связал новый участок, проложенный от Ржевки до Пискаревки. Дорогу от Ржевки до Борисовой Гривы перевели на стандартную колею в 1524 мм.

Со временем значение новой дороги возрастало. В годы Великой Отечественной войны она стала играть первостепенную роль в обеспечении Ленинграда. По ней прошла сухопутная часть знаменитой Дороги жизни – единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, которая связывала блокадный город со страной с сентября 1941 по март 1943 года.

– Мы уделяем внимание молодежи, всегда помним о ветеранах, – отмечает Дмитрий Большаков. – Так, в этом году празднование Дня Победы уже традиционно состоялось на станции Ладожское озеро, где во славу героического подвига железнодорожников и транспортных строителей состоялся торжественный митинг. Участники мероприятия прибыли на станцию в ретропоезде, в состав которого вошел легендарный паровоз ЭУ 683­32 1929 года выпуска. Для гостей были организованы концертная программа, экскурсии по музейно-мемориальному комплексу «Дорога жизни» и работа военно-­полевой кухни.

– Предприятия Санкт-­Петербургского региона расположены на территории нескольких субъектов нашей страны: Санкт-­Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей, Республики Карелии, – говорит Большаков. – В границах региона находится 133 станции. Полигон обслуживания осуществляет передачу грузов через пограничные пункты Бусловская и Светогорск. Важную роль в осуществлении внешнеторговых связей также играют действующие торговые порты Санкт­-Петербург, Выборг, Высоцк, Приморск.

В целом деятельность региона направлена на обеспечение непрерывности всех производственных процессов на территориальном уровне, организацию технологического взаимодействия участников перевозочного процесса, реализацию единства технической политики и осуществление корпоративной координации с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». Конечно, за этими достижениями стоит колоссальный труд и высокий профессионализм работников железнодорожного транспорта.

– В преддверии Дня железнодорожника хочу поздравить работников отрасли с профессиональным праздником. Желаю всем благополучия, крепкого здоровья, трудовых побед и реализации задуманных планов. Пусть вас всегда вдохновляет любовь к своему делу, поддержка коллег и близких, уверенность в своих силах, – подытожил Дмитрий Большаков.

Ирэн ОВСЕПЯН