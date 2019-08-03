Огневые будни Андрея Данчева

Андрей Данчев с детства мечтал стать десантником. Хорошо учился в школе, серьёзно занимался борьбой дзюдо. Но в 80-­е годы XX века конкурс в Рязанское десантное училище составлял 15 человек на место. Поэтому ему посоветовали пойти обходным путём: поступить в Костромское высшее военное командное училище химической защиты (КВВКУХЗ), а оттуда записаться в десантные войска. В последующем войска химической защиты стали называться войска РХБЗ. Аббревиатура РХБЗ обозначает «радиационная, химическая и биологическая» защита. Это училище готовило в том числе и специалистов по огнемётно-­зажигательным и дымовым средствам, как их называли – огнемётчиков, а они нужны были во всех родах войск, и в десантных войсках в том числе.

Добавим к этому, что в Советском Союзе было создано самое эффективное огнемётное оружие в мире. Наши «шмели», «рыси», огнемётные установки «Буратино» и «Солнцепёк» наводили ужас в Афганистане и в других «горячих точках» планеты. За ними охотились американцы.

Снайпер-огнемётчик

В 1990 году Андрей Алексеевич Данчев окончил военное училище и получил предписание продолжить службу в Туркестанском военном округе, а именно прибыть в 56-ю отдельную Гвардейскую ордена

Отечественной войны десантно-штурмовую бригаду. Незадолго до этого А. Данчев женился. Его бригада базировалась в Туркмении возле железнодорожной станции Йолотань. В ней служили гвардейцы-десантники, которые в 1989 году были выведены из Афганистана. Старшие товарищи делились своим боевым опытом с молодым офицером. Андрей Данчев был назначен командиром огнемётного взвода в роте радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Имел звание лейтенанта.

В 1991 году его перевели командиром огнемётного взвода в 105-ю Гвардейскую воздушно-десантную Венскую Краснознамённую дивизию. Дивизия базировалась в Фергане. Но времена наступили жаркие. Разваливался Советский Союз. Узбекистан отделился от СНГ. Узбеки просили десантников остаться на службе, принять присягу верности Узбекистану. Но 90% десантников из 105-й воздушно-десантной дивизии от этого отказались. И в сентябре 1992 года Андрея Данчева из Ферганы перевели в Псков, где базировалась 76-я Гвардейская Черниговская Краснознамённая ордена Суворова воздушно-десантная дивизия. И вот в это время начались настоящие боевые будни.

На территории бывшего СССР то в одном, то в другом месте вспыхивали межнациональные конфликты. Армяне с азербайджанцами, грузины с осетинами, узбеки с турками, узбеки с киргизами не могли мирно решить территориальные вопросы. Десантников из России стали посылать в бывшие советские республики, как тогда говорили, «на разведение конфликтующих сторон». Только-только Андрей Данчев приехал на службу в Псков, как в конце октября 1992 года его отдельную роту РХБЗ подняли по тревоге и отправили в Северную Осетию.

Получилось, что таким необычным образом Андрей Данчев вернулся на малую родину, ведь он родился в Моздоке. А участвовать в боевых действиях ему довелось в пригородах г. Владикавказа, который находился в 90 километрах от Моздока.

Активная фаза осетино-ингушского конфликта была всего несколько дней: с 31 октября по 4 ноября 1992 года. Но за этот короткий период было пролито много крови как у осетин, так и у ингушей. Десантники гвардейской дивизии тоже понесли боевые потери. Даже после этого обстановка в Пригородном районе Владикавказа оставалась напряжённой. На крупных перекрёстках были выставлены блокпосты. Время от времени возле этих блокпостов создавалась напряжённая обстановка. Огнемётный взвод, которым командовал Андрей Данчев, входил в состав оперативно-дежурной группы десантников. И как только возле какого-то блокпоста назревала стычка, его ребят посылали туда. Огнемётчики были приданы в состав сводного отряда, и однажды им пришлось с боем брать так называемый «Черменский круг». Черменский круг до сих пор является напряжённым местом. Это – пункт пропускного режима, который находится на границе Осетии с Ингушетией. А в ноябре 1992 года он переходил из рук в руки то к ингушам, то к осетинам. Во взводе у Андрея Данчева никто не погиб и никто не был ранен. Уже после замены и прибытия в Псков командир огнемётного взвода в феврале 1993 года был награждён медалью «За отличие в воинской службе» 2-й степени.

Ему было 23 года, а у него уже был боевой опыт. Но самые горячие дни ожидали его впереди. Пока шли мирные дни, весной 1994 года командование службы РХБЗ в воздушно-десантных войсках организовало учения. Они проходили на базе Костромского военного училища и 331 Гвардейского парашютно-десантного полка. Более месяца взвод А.А. Данчева отрабатывал там боевые навыки, что в дальнейшем им очень пригодилось. Огнемётчики Данчева достигли уровня снайперов. Как раз командование объявило: лучший на этих учениях командир взвода получит повышение и будет направлен на службу в 36-ю отдельную воздушно-десантную бригаду в п. Гарболово. И гвардеец старший лейтенант Андрей Данчев был назначен командиром роты РХБЗ в эту бригаду.

Марш-бросок на Грозный

В ноябре 1994 года он уже был назначен командиром роты в 36-ю Гарболовскую бригаду, но из службы РХБЗ дивизии не очень хотели отпускать лучшего командира огнемётного взвода к новому месту службы, зная о предстоящих задачах. Начальник службы войск РХБЗ ВДВ из Москвы обратился с личной просьбой: вместе со своим хорошо подготовленным взводом огнемётчиков вылететь в командировку на Северный Кавказ. Ему сказали, что он может отказаться от этого предложения и поехать к месту назначения в Гарболово. Но десантник не мог отказаться, и 28 ноября 1994 года Андрей Данчев вместе со своим взводом улетел в Чечню, можно сказать, добровольцем.

Когда говорят про Первую чеченскую войну, обычно начинают с кровавого штурма Грозного, который случился на Новый год. Но президент Ельцин подписал указ о начале боевых действий в Чечне 11 декабря 1994 года. Руководители операции в 1994 году недооценивали силу противника и думали, что стоит совершить показательный марш-бросок на Грозный, как противник увидит мощь русской армии и сложит оружие. Они не понимали, что за спиной боевиков стоит целая Европа, которая проверяла Россию на прочность. Марш-бросок растянулся на месяц. И весь этот месяц, как только начинались сумерки, у наших десантников начинались реальные боестолкновения. За колонной наблюдали боевики, часто обстреливали из «блуждающих» миномётов, установленных в кузова грузовиков. Уже в десятых числах декабря сводный парашютно-десантной полк дивизии имел безвозвратные потери, и чем ближе продвигались к Грозному, тем интенсивность боевых действий увеличивалась. Под казачьей станицей Ассиновская, которая прославилась тем, что здесь в 1992 году чеченские боевики организовали зверский геноцид русских, 104-й

псковский парашютно-десантный полк принял бой. К ним должен был прилететь вертолёт Ми-8, который вёз боеприпасы и медикаменты. Но неприятели умело вмешались в радиоэфир и дали вертолёту другое направление. А там, где вертолёт оказался, его ожидали боевики с крупнокалиберным пулемётом. Вертолёт получил повреждения и приземлился в трёх километрах от наших. Вертолётчики стали отстреливаться, командир экипажа был убит в бою. Наши десантники, в том числе А. Данчев, поехали выручать ребят. Но попали под такой сильный огонь, что вынуждены были вернуться. Позже узнали, что двое оставшихся в живых членов экипажа попали в плен. Один из них был замучен до смерти, другого обменяли на боевика, и он вернулся домой.

28 декабря 1994 года, ещё на подступах к Грозному, у десантников произошёл бой, за который старший лейтенант Андрей Владимирович Шевелёв получил звание Героя РФ. Это было в районе села Октябрьское. Отдельная разведрота А. Шевелёва обеспечивала безопасность прохождения колонны. В разведгруппу входило 30 необстрелянных ребят. Внезапно возле Октябрьского они обнаружили банду численностью 120 человек, у которой был свой танк, 2 БМП и 4 КамАЗа.

Молодые ребята под руководством А. Шевелёва выдержали 4 атаки от втрое превосходящего их врага. Они сумели продержаться до подхода подкрепления. В это время сам А. Шевелёв был тяжело ранен, но, истекая кровью, продолжал руководить боем. Когда подошло подкрепление, он потерял сознание. Банда боевиков была полностью уничтожена. А. Шевелёв после этого полгода пролежал в госпитале, а в начале двухтысячных он уже стал депутатом Государственной Думы. С 2011 по 2016 год был губернатором Тверской области. Тесно общался с Андреем Алексеевичем Данчевым.

А в тот день – 28 декабря 1994 года – Андрей Данчев и 15 преданных ему огнемётчиков возле села Октябрьское тоже попали в заварушку. Тогда перед ними стояла задача выбрать на окраине пос. Октябрьское дом для будущего штаба полка. При подходе к домам завязался бой. К счастью, никто из огнемётчиков ранен не был, но одного боевика удалось уничтожить, остальные отступили и скрылись в домах частного сектора. Обследуя дома и постройки частного сектора, офицер вошёл в хозяйственную постройку и внезапно оказался один на один с шестью вооружёнными боевиками в маскхалатах. Сейчас трудно понять, почему они так поступили, но, увидев десантника, решительно наставившего на них оружие, подняли руки и сказали: «Не стреляй». У них была возможность тихо перерезать ему горло, но во дворе шумели ребята Данчева и, наверное, боевики испугались, что их всё равно услышат и убьют. И они пошли на хитрость. Когда приехали офицеры из особого отдела, эти шестеро в один голос твердили, что не участвовали в этом бою, что, как только услышали выстрелы, спрятались в этом сарае. Но Андрей Данчев чутьём почувствовал, что здесь что-то не так. Он послал своего десантника ещё раз осмотреть тот сарай. И за перегородкой был обнаружен ещё один боевик – раненый в ногу. Это было убедительное доказательство того, что данная группа принимала участие в бою. Боевики предпочли спрятать своего товарища и сдаться, чтобы спасти свои шкуры. Раненого они присыпали грязью и отходами жизнедеятельности овец, которые раньше здесь жили. И бросили.

За взятие в плен вооружённых боевиков в Афганистане автоматически полагался орден Красной Звезды. В Чечне в тот же день было написано представление о награждении Андрея Данчева орденом Мужества, но эта бумага где-то гуляет до сих пор. И вместо положенного ордена Мужества Андрею Алексеевичу был вручён орден «Генерал армии В.Ф. Маргелов»… спустя 15 лет, в 2010 году.

Но ведь не за награды они воевали. У Данчева были ещё соприкосновения с врагом. Однажды в составе разведгруппы он принимал участие в уничтожении «блуждающей» установки «Град», в другой раз вытаскивал наших погибших бойцов из окопов. И всё это – ещё до начала штурма в Грозном. А вот перед самым началом штурма Грозного прибыла замена, и Новый, 1995 год он встречал в поезде – по пути к семье. А в это время его взвод снайперов-огнемётчиков продолжал боевые действия.

Найти рядового Александра Казанцева

Но после возвращения с войны в начале 1995 года Андрею Данчеву так и не удалось приступить к службе в Гарболово. Началось то, что он называет «самым кошмарным в своей жизни». В январе 1995 года, когда он отдыхал с женой и сыном, ему сообщили, что во время штурма Грозного в его взводе погиб рядовой Александр Казанцев – красивый, интеллигентный, исполнительный парень, единственный сын в семье. В чеченскую кампанию офицеры обязаны были найти и доставить погибшего его семье. Это соблюдалось жёстко. Трупы погибших во время штурма Грозного отправлялись в Ростов-на-Дону. И Андрей Алексеевич, взяв с собой двоих солдат, хорошо помнивших Александра Казанцева, вылетел на опознание в Ростов-на-Дону. Они не знали тогда, что проведут там целый месяц. И каждый день будут осматривать новые трупы. Ходили как на работу, чтобы разглядывать скрюченных, разорванных пополам снарядами, истёкших кровью ребят, лежащих в палатках военного госпиталя на медицинских носилках и просто на полу, застеленным брезентом. Сначала их привозили самолётами, потом пошли поезда с вагонами-рефрижераторами.

Александра Казанцева нашли через месяц. Как выяснилось, его убил снайпер в одном из жилых дворов пятиэтажек Грозного. Смерть была мгновенной. А потом этого бойца в чёрном тюльпане повезли в Новосибирск, затем – на машине в село Верх-Красноярка Новосибирской области, где проживали его родители.

Только в марте 1995 года Андрей Алексеевич приступил к службе в Гарболовской бригаде. И он стал первым десантником в Гарболово, который прошёл Чечню. Здесь он получил звание капитана, а через год – квартиру. Но ещё шесть лет по ночам «выходил» на боевые со своим взводом, кричал во сне, отдавал приказы «не стрелять в мирное население». В общем, боролся со своим кошмаром.

В 1997 году Гарболовская 36-я отдельная десантно-штурмовая бригада попала под сокращение. Андрей Алексеевич продолжил службу в войсках МВД в Калининграде, а после этого перешёл на таможенную службу. Служил в СОБРе Северо-Западного таможенного управления. В 2006 году вышел на пенсию, службу закончил в звании подполковника таможенной службы. В сентябре 2017 года Родина призвала майора запаса А. Данчева на мобилизационные сборы совместных стратегических учений «Запад-2017». Сборы продлились меньше месяца, но офицер был поощрён двумя Благодарностями от командования и представлен к воинскому званию – подполковник. Сейчас он активно занимается общественной деятельностью. Два созыва подряд был заместителем председателя совета депутатов в МО «Новодевяткинское СП». Был председателем Совета ветеранов в деревне Новое Девяткино, создал там добровольную народную дружину. Ведёт активный и здоровый образ жизни, с женой воспитывают сына, которому скоро 12 лет и он воспитанник кадетского класса в Гарболовской школе. А в 2018 году в его жизни произошёл ещё один крутой поворот. Андрей Алексеевич Данчев стал директором Лесколовского Дома культуры. Так десантник, имеющий боевой опыт, приступил к самой мирной профессии – к развитию родной культуры.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА

и из архива Андрея ДАНЧЕВА