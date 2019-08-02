«Щит и меч» нашей Родины

К 135-летию ФГУП «Завод имени Морозова»

Нынешний, 2019 год – юбилейный для старейшего предприятия нашего Всеволожского района. Предприятия, уникального во многих отношениях. Будучи учрежденным по высочайшему монаршему указу, оно прошло в буквальном смысле огонь, воду и медные трубы – пережило революции, войны, преодолело реформы и преобразования и осталось непобежденным.

Возникший по решению царского правительства на болотистых берегах Невы 135 лет назад Шлиссельбургский пороховой завод (ШПЗ), затем государственный оборонный завод № 6, ныне Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод имени Морозова», – во все века и времена был и остается щитом и мечом Родины. Потому что, если государство думает не только о настоящем, но и о будущем, оно держит порох сухим.

Сегодня, 2 августа 2019 года, в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится торжественный вечер, посвященный этому юбилею. В одном зале встретятся многие из тех, кто в разное время создавал славу отечественному оружию, делал все возможное, а порой и невозможное, чтобы сохранить уникальное производство, кто вписал золотые страницы в историю нашей «оборонки», – и те, кто и сегодня продолжает славные традиции дважды орденоносного предприятия. В 1944 году, 8 апреля, Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий Правительства по выпуску боеприпасов в особо сложных условиях в годы Великой Отечественной войны завод награждается орденом Красной Звезды, а орденом Октябрьской Революции коллектив был награжден в 1984 году, к 100­летию завода, за большой вклад в создание новой техники и достижение высоких производственных показателей.

Наши корреспонденты побывали на заводе имени Морозова накануне, встретились с ветеранами производства и с представителями молодого поколения, взяли интервью у самых разных людей, в том числе у директора В.Я. Джуманиязова.

Все дороги ведут… в музей

Есть такие замечательные учреждения, своеобразные хранилища исторической памяти. Они называются музеи. Рано или поздно, но как все дороги ведут в Рим, так и здесь – любой житель поселка имени Морозова может переступить порог красивого здания – бывшего дома дореволюционного управляющего ШПЗ Фридриха Бернгарди. А ныне в этом доме, преображенном руками заводских же строителей и реставраторов, размещается Культурно­-исторический центр завода имени Морозова.

Здесь под одной крышей объединены сразу несколько музеев. Музей ремесел и быта, краеведческий музей поселка и собственно самого завода, музей рыбалки, музей кирпича и старинных инструментов. Здесь же находится конференц-­зал для проведения встреч с коллегами и даже картинная галерея, которая демонстрирует художественное творчество земляков-­художников. Их, мастеров кисти и резца, по удивительной «не случайности», а закономерности, в поселке и прежде всего на заводе – немало. Есть что показать. И есть о чем рассказать. Заведует музейным комплексом Любовь Алексеевна Богомолова. После окончания института без малого 30 лет отработала сначала в отделе Главного архитектора завода, в группе эстетики (была и такая группа), затем в отделе по капитальному строительству, пока волею судеб главным делом ее жизни не стало музейное дело. Но сегодня Любовь Алексеевна предложила вспомнить первопроходцев всех этих интереснейших начинаний.

Л. Богомолова. Мы обязательно в юбилейный для завода, 2019 год должны вспомнить это имя: Алексей Васильевич Нестеренко. Почетный гражданин поселка имени Морозова, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, награждён медалями «За трудовую доблесть», «За оборону Ленинграда». Он пришёл на завод еще до войны – в 32 году после окончания техникума. Работал всю войну, прошел путь от мастера до заместителя директора завода, долгие годы был председателем заводского комитета. Человек интереснейшей биографии и многих талантов! Он первым, еще в 50­х годах, стал собирать экспонаты для будущего музея. На это у него ушло более 20 лет. Благодаря Алексею Васильевичу в нашем музее есть уникальные, еще дореволюционные экспонаты, относящиеся ко времени основания завода: различные инструменты, применяемые для выделки пороха; единственные в своем роде часы, фиксирующие время прибытия и ухода рабочих с завода; документы и фотографии, которые он «раскопал» в архивах и музеях Ленинграда.

Хорошо зная работу практически всех цехов, Нестеренко воссоздал историю создания и развития нашего завода. Выйдя на пенсию, он всего себя посвятил написанию летописи завода и созданию музея завода. И вот к 90­-летнему юбилею первый музей, а точнее, прообраз сегодняшнего, получил прописку в Доме культуры имени Чекалова, – тогда это еще был заводской Дом культуры, и было логично открыть там музей. Затем второе рождение музея, экспозиции которого были значительно дополнены и обновлены, – это был подарок уже к 100-­летию завода. Когда Дом культуры перешел в собственность муниципалитета, стали думать, как же быть с музеем завода. Дело же по реконструкции и развитию музея продолжил Николай Андреевич Богомолов, ставший председателем Совета музея. Потом эту работу продолжил Владимир Николаевич Богомолов, его сын, бывший в то время главным архитектором, затем заместителем директора по капитальному строительству. И это тоже стало делом его жизни, которым он занимался до конца своих дней. Благодаря нынешнему директору завода – В.Я. Джуманиязову – было принято беспрецедентное решение: отреставрировать здание дореволюционного управляющего заводом и отдать его под многофункциональный Культурно-­исторический центр завода.

Обязательно стоит добавить, что все эти восстановительно­реставрационные работы были проделаны по чертежам и эскизам Владимира Богомолова, и сделано все с большой душой и величайшим тщанием. И, конечно, отдельной страницей здесь – история и судьба династии Богомоловых, оставивших по себе добрую и главное – очень зримую память для всех последующих поколений. Потому что сюда, в музейный комплекс, обязательно посоветуют зайти вновь приехавшим людям, которые хотели бы работать на заводе. Отсюда начинается знакомство самых юных жителей поселка с малой родиной. Поразительно узнать, к примеру, в этой маленькой девочке с косичками, запечатленной на коллективной фотографии, свою юную прабабушку. Увидеть фотографию деда, пришедшего с фронта… Интересно посмотреть, как производили пороха в позапрошлом столетии и как выглядел поселок сто лет назад. Именно здесь юные жители начинают осознавать, в каком важном с исторической точки зрения месте они живут. Именно они – наследники и продолжатели трудовых и нравственных традиций.

«Та заводская проходная…»

Одна из самых важных, существующих на заводе до сих пор традиций – трудовые династии. Из поколения в поколение – от отца к сыну, от деда к внукам – переходило рабочее ремесло, которым гордились. Недаром до сих пор о мастерах высочайшей квалификации говорят «Мастер золотые руки».

Из воспоминаний Марии Алексеевны Спиридоновой (Павловой), коренной жительницы поселка: «Помню, что народ наш «шэпээзовский», заводские товарищи мои, старшие по возрасту сверстницы и сверстники мои были очень дружные, артельные. А кто-­то из стариков начинал здесь трудиться вместе со строительством завода в 1882–1884 годах… Так и жили целые династии заводчан».

Трудовые династии всегда были и остаются до сих пор особой гордостью заводчан. Все здесь знают, к примеру, династию Алексеевых, более пяти веков проживающих в этих местах, изначально в деревне Шереметьевка. Глава династии – Дмитрий Иванович Алексеев – в 11 лет пришел на тогдашний Шлиссельбургский пороховой завод.

Более 50 лет, день в день, отработал здесь в разных должностях. Его младший брат – Николай – впервые прошел через ту заводскую проходную в 13 лет. 50 лет отработал в должности слесаря. Их дети и внуки тоже выбрали своей судьбой родной завод.

В тяжелейший 1942 год пришла на завод Надежда Николаевна Алексеева (в замужестве Курова). Ей было 15 лет. До нее, в 1940 году, после окончания ФЗУ пришла старшая из сестер Валентина Алексеева. Ей было 16… Затем, уже в 50-­м, «подтянулись» младшие: Тамара и Вера. А там им на смену пришли дети детей, внуки и правнуки. Общий трудовой стаж огромного семейства Алексеевых, как подсчитали специалисты, насчитывает без малого 500 лет. А если совсем точно – 497.

Глава другой, не менее именитой династии – Петр Семенович Павлов – пришел на ШПЗ в далеком 1915 году (общий трудовой стаж 216 лет). Трудовой стаж династии Каримовых перевалил за сто лет. Основатель династии Зайцевых – Анатолий Васильевич Зайцев за выдающиеся трудовые успехи, новаторство в создании и освоении новой техники в 1977 году был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Здесь работали и продолжают работать его дети и внуки. Общий трудовой стаж династии Зайцевых – 447 лет.

Прямо с фронта с иконостасом наград на груди пришёл на завод Яков Антонович Ляпин. Здесь встретил свою будущую супругу – Антонину Алексеевну. Трое сыновей Ляпиных – Анатолий, Сергей, Евгений – пришли работать на завод. Уникальность этой семьи в том, что все трое братьев Ляпиных стали фрезеровщиками высшего разряда и многие годы остаются верны своей профессии и заводу. Удивительна судьба и биография династии Федянцевых, где два представителя старшего поколения – глава династии Павел Сысоевич Федянцев и его сын Юрий – погибли, защищая Родину в Великую Отечественную. В 17 лет младший из братьев – Владимир – получил свою первую правительственную награду: медаль «За оборону Ленинграда». Ему было 17 лет, и он пришел в цех, где работал до войны его отец. Впоследствии был удостоен многих правительственных наград, в том числе ордена «Знак Почета». Все Федянцевы отработали в общей сложности на заводе более 200 лет.

Без сомнений, каждая семья, о которой мы сегодня только упомянули, заслуживает отдельного рассказа. Каждая семья по­своему интересна, история любой из них – неповторима. Но есть очень важные, объединяющие всех наших героев факторы: все они своей единственной судьбой выбрали эту заводскую проходную, всех она вывела в люди, буквально как в той песне. И в истории каждой семьи как в капле воды отразилась огромная история нашей страны.

Здесь же, в здании музейного комплекса, мы встретились с двумя молодыми людьми. Илья Овчинников и Дмитрий Баранов – продолжатели самых лучших заводских традиций. Конечно, они таких пафосных выражений не произносили, но каждый пришел на встречу со стопкой густо исписанных листочков.

– Это, так сказать, генеалогическое древо нашей семьи, – пошутил Илья Олегович. – Наша история на заводе начинается с моей, так уже получается, прапрабабушки. Клавдия Федоровна Сорокина, впоследствии Казакова. Она 1910 года рождения, пришла на ШПЗ в 18 лет. Это был тяжелейший для истории страны 1928 год. Страна еще не оправилась от разрухи Гражданской войны… Здесь же встретилась со своим будущим мужем. Александр Федорович Казаков работал помощником машиниста на паровозе, возил продукцию и рабочих. А далее трудились на заводе все дети Казаковых-­Сорокиных, потом уже и их внуки и правнуки. Валентин и Валентина Шамровы, Римма Александровна Шамрова и Николай Иванович Шамров. Мой отец Олег Вячеславович Овчинников и моя мама Елена Николаевна Овчинникова (девичья фамилия Шамрова) тоже прошли через эту заводскую проходную. Все работали здесь, все жили и живут здесь, как я уже сказал, – с 1928 года.

Илья Олегович Овчинников после окончания Санкт-­Петербургского технологического института работает в группе производственного контроля. В отделе главного метролога работает и его жена – Алина Эдуардовна Овчинникова. Признается, что это интереснейшее, оказывается, занятие: заглянуть и перелистать семейный альбом, и в самом деле, может быть, составить свою родо­словную, так сказать, генеалогическое древо.

С Дмитрием Александровичем Барановым мы встретились тоже в музее. Он признается, что юбилей завода стал хорошим поводом к тому, чтобы основательно познакомиться с историей своей семьи. Здесь, на заводе, познакомился с будущей женой его дед, Владимир Павлович Баранов. Бравый морской пехотинец Балтфлота, пять лет отслужив в ВМФ, приехал в поселок в 1957 году, и тут встретил свою судьбу – замечательную девушку Надежду. Дедушка отработал на заводе 46 лет, бабушка поменьше – только 20. До сих пор работает на заводе и отец Дмитрия – Александр Владимирович Баранов – и мама – Ольга Викторовна. В 2010 году пришел на завод старший брат Дмитрия – Андрей Баранов. Начал свою трудовую деятельность слесарем КИПиА, сейчас исполняет обязанности старшего мастера КИПиА. Самое интересное, что и жены братьев – Ирина Валерьевна, жена Андрея, и Юлия Андреевна, жена Дмитрия, тоже работают здесь.

– У моей жены Юлии, – рассказывает Дмитрий, – более родовитая, если так можно сказать, династия. До сих пор работает мама моей супруги, Клавдия Ивановна Крундель, и мой тесть. Папа моей Юлии – Андрей Освальдович – тоже имеет за плечами огромный стаж.

Дмитрий Александрович работает инженером-­технологом в Технологической группе завода. На вопрос: «Почему связал свою судьбу с этим производством и в целом с заводом?» – отвечает без лукавства:

– Можно было бы сказать, что хотел или даже мечтал продолжить трудовую династию, но это было бы неправдой, хотя с детства, конечно, у нас в доме, как и во всех домах, слово «завод» звучало довольно часто. «На заводе то, на заводе это»… Работа присутствовала постоянно. Я поступил в нашу «техноложку», как мы все называем Технологический институт, и окончил механический факультет. И в один прекрасный день к нам на кафедру приехал Александр Ильич Воробьев, который до 2018 года был главным технологом на заводе, он искал специалиста для завода имени Морозова, и нужен был ему исключительно механик, который бы занимался токарной обработкой и сборкой-­разборкой. Выбор пал на меня. Так что мне, можно сказать, повезло. Работа сама нашла меня. Хотя я почему­-то думаю, что ничего случайного в этом не было. Таким образом я появился здесь, и хочу сказать огромное спасибо своим наставникам – Виктору Васильевичу Большакову и Андрею Геннадьевичу Соколову, это премного уважаемые люди и настоящие мастера своего дела. На таких любое предприятие держится. А наш Ленинградский-­Петербургский технологический институт всегда был кузницей кадров для нашего завода. Это тоже, можно сказать, традиция.

«Не только по балету впереди планеты всей»

Надо отдать должное справедливости этих слов: с Технологическим институтом у завода имени Морозова действительно крепкие и продуктивные связи. К примеру, ветераны производства, с которыми нам удалось обстоятельно поговорить – Г.М. Урванцева и Е.М. Федосов – в разное время тоже окончили знаменитую «техноложку».

Евгений Михайлович Федосов окончил институт в 1961 году, отработал на заводе 45 лет. Последние 17 лет в должности главного технолога завода. Почетный химик РФ. Шестью годами позже вышла из стен этого учебного заведения и Галина Михайловна Урванцева. 36 лет на заводе. Г.М. Урванцевой присвоено звание почётного технолога Министерства обороны. Работала начальником участка, начальником бюро в техническом отделе. Производила снаряды для китобоев, снаряды для минометных орудий. А последние 16 лет отработала в цеху, где производили знаменитые лаки и краски. А знамениты они были прежде всего своим качеством. За разработку и освоение этих товаров народного потребления предприятие было удостоено Государственной премии СССР.

– И вы представляете, – рассказывает Галина Михайловна, – наш цех в те самые «лихие 90-­е» был приватизирован, оказался в частных руках. А приватизировали вместе с работниками. Краски-­то тоже надо уметь делать. Так что нас, бывших сотрудников цеха, увольнять не стали. Где взять специалистов-­то? Когда есть готовые. И я еще 16 лет ходила на работу через ту же самую проходную, но уже как сотрудник частной фирмы. Удивительные были времена!

– Времена были разные, – соглашается Евгений Михайлович Федосов. – И мы, конечно, по­-разному жили, но в целом – хорошо и даже интересно. Творческая атмосфера была, желание создать что-­то новое. Быть впереди планеты всей. И вы знаете, мы были первыми ведь не только в области балета. К примеру, первый выпуск специалистов по изготовлению смесовых твердых ракетных топлив состоялся в 1961 году. Это мой выпуск, моя кафедра, которую возглавлял человек­-легенда: академик, членкор Академии наук Данилов. Первопроходец в области смесовых твердых топлив. По-­моему, на этой же кафедре учились и Демьян Михайлович Михайлов и Алексей Николаевич Живушкин, впоследствии руководивший заводом. Михайлов был начальником многих цехов, в том числе по производству, будем так говорить, крупных ракетных изделий. И именно благодаря таким людям появилось новое топливо для таких гигантов, которые и сейчас составляют щит нашей Родины. В том числе «Искандер», «Булава».

По существу на заводе имени Морозова в начале 60-­х годов отрабатывалось это топливо, благодаря которому «Булава» является ныне стратегическим оружием. Мы впервые в системе ракетных топлив стали изготавливать крупногабаритные межконтинентальные ступени. И когда что-­то на других предприятиях нашего профиля не получалось, эти изделия передавались нам. А мы уже доводили до ума. Так что во многом мы обгоняли время, если так можно сказать. И не только в производстве гигантов, но и ПЗРК – переносных зенитно-ракетных комплексов. Наши гораздо лучше по многим параметрам того же американского «Стингера». Так что были у нас не просто оригинальные решения, но можно даже сказать – гениальные. Это правда. Мы хорошо изобретаем, правда, внедряем не так хорошо, как надо. А так конструкторы наши и Технологический институт шли впереди планеты всей.

Несомненно, Евгений Михайлович Федосов, несмотря на то, что совсем недавно он отметил свой личный юбилей – 80 лет, как говорится, «держит руку на пульсе». Досконально знает предмет, о котором говорит, переживает за все происходящее в мире и в нашей стране. Задаю вопрос Галине Михайловне: «Все-­таки оружие прежде всего удел мужской, а вы этим делом занимались без малого сорок лет. Почему выбрали такую… не женскую профессию?» И Урванцева отвечает:

– Я изначально любила химию. И окончила институт по специализации «Химия и технология высокомолекулярных соединений», – направление, в общем-­то, широкого профиля. И изначально пришла работать в 3-­й цех, где производили более мелкие вещи, в частности пластические взрывчатые вещества. Кстати, работали в основном женщины. Коллектив был замечательный, что немаловажно, согласитесь.

А в войну? Кто работал на заводе в основном? Кто делал снаряды для фронта? Все женскими руками, все на женских плечах. Не самая лучшая, может быть, традиция, но моя позиция такая: «Надо держать порох сухим», а если «хочешь мира – готовься к войне». И если бы вы знали, как тяжело мы, ветераны, пережили развал Советского Союза, как тяжело все это ударило по людям, как на наших глазах буквально по частям «растаскивался» завод, имеющий огромное оборонное значение. Завод, который создавался великими трудами наших предшественников. И только в последние годы душа моя за будущее завода стала спокойна. И что бы там ни было, это заслуга нынешнего руководства. В нужное время пришел нужный человек – нашему предприятию, несомненно, повезло.

«Если нет ветра и паруса не надуты»…

– это наиболее часто повторяемый девиз директора завода имени Морозова В.Я. Джуманиязова. – «Если нет ветра и паруса не надуты, то можно сколько угодно рулить, но корабль никуда не поплывет и даже с места не сдвинется». Да, мы говорили с директором Федерального государственного предприятия, на первый взгляд, о прописных истинах. Джуманиязов о том, что можно, конечно, руководить, но если в товарищах согласья нет, если коллектив не понимает задач и не видит цели и перспектив, то результата не будет. Так что – прежде всего спасибо коллективу.

Есть что возразить директору, напомнив о других прописных истинах. Как-­то о том, что «рыба гниет с головы», и если с головой у руководства не все в порядке, то каким бы замечательным ни был коллектив, без хорошей головы он тоже многого не сможет. Да и коллектив сформировать, подобрать кадры, которые, как известно, решают всё, – дело первостепенной важности. Стоит сказать, что Владимир Явбосарович (правда, в народе его зовут Владимир Яковлевич), хоть и родился не в Морозовке, но его семья приехала сюда еще в 60­-х годах. Здесь он пошел в пятый класс Морозовской школы, здесь ее окончил, отсюда, из Морозовки, ездил учиться в знаменитый Военмех. И только на три года после окончания института уехал по направлению работать в город Фрунзе (нынешний Бишкек), столицу братского Кыргызстана. Так что Джуманиязов, несомненно, местный, коренной житель этих мест, и именно поэтому ему дорого все, что касается истории, настоящего и будущего завода, поселка, людей, живущих в нем сегодня, и тех, кто будет жить завтра. Может, в этом «главный стимул» директора? Вот что он говорит сам:

В. Джуманиязов. В 2004 году, когда на заводе случилось уже все самое неприятное, мне тогда было предложено на период этого полного упадка предприятие возглавить. Хотя после трех лет работы на заводе в городе Фрунзе я хотел работать на заводе. Не получилось. Зато здесь всю жизнь проработал мой младший брат. Подумав, я согласился, потому что предприятие родное. Хотя видение того, что происходило, не внушало никакого оптимизма. Но, как это иногда бывает, мне повезло – у государства изменилась политика по отношению к некоторым процессам. Пошли государственные оборонные заказы, и ветер начал наполнять паруса. Дал ход некоторым моим идеям. Ветер начал поддувать, и лодка выплыла, поплыла и приплыла туда, где мы сейчас находимся. Были годы, конечно, очень тяжелого, неимоверно напряженного труда. Но здесь всегда умели трудиться, с первых дней образования этого предприятия, еще в царское время, с того самого 84 года XIX века – это был самый востребованный завод для государства. И мы и в нулевые выстояли. Хотя ушлые люди «отрезали» от завода всё, что только можно: энергетический комплекс, промышленные взрывчатые вещества, отрезали краски фасадные органо­силикатные, за которые завод Государственную премию получил, механическое производство, но самое главное – военную составляющую – не успели «прихватизировать». Даже в то время не так­то просто это было. И тут пошел оборонный заказ, и завод стал наращивать объемы и развиваться. Наращиваем до сих пор, стабильно идет финансирование. Государство, видя, в какой обстановке мы работаем и живем, – перешло на многолетнее планирование и финансирование, нам дают авансы заранее. Мы планируем доходы­-расходы, живем в пределах того, что можем себе позволить и допустить в разумных пределах. И произошло то, что произошло: за эти годы с начала двухтысячных (а банкротство завода длилось три года: с 2001 по 2004) и было введено внешнее управление, мы рассчитались со всеми долгами. Завод был отпущен судом в самостоятельное финансовое плавание при объеме производства в 160 миллионов, а долг перед государством составил 50 миллионов. Мы стали развиваться и постепенно гасить долги.

«Нуждающихся нет»!

Да, на находящееся в агонии, практически умирающее предприятие В.Я. Джуманиязов пришёл, по сути дела, в качестве кризисного менеджера. Смягчить падение, соломки подстелить, облегчить, так сказать, муки? И может быть, именно сегодня, в праздничные для завода дни, имеет смысл оглянуться назад, оценить пройденный за последние 10 лет путь.

В. Джуманиязов. Конечно, не сразу с прибылью, но самое главное – стали работать. Зарплата тогда была мизерная, – и все, кто мог спрыгнуть с тонущего корабля, спрыгнули. В том числе и из руководящего состава. Остался такой… крепкий костяк людей, которые искренне переживали за судьбу родного предприятия и хотели вернуть его к жизни. Вот этот костяк остался, молодых стали обучать – и дело пошло. Ничего необычного и героического в моей, например, работе вы не ищите. Я просто посмотрел, что нужно сделать и как выстроить производственный процесс и в целом политику на будущие годы. И она совпала с интересами государства. Мы потихонечку стали наращивать объемы и заниматься восстановлением инфраструктуры. Повторюсь, все было развалено, в том числе промышленные мастерские, как мы их называем. Сейчас вложены колоссальные деньги, и мы ежегодно из прибыли, из амортизации планировали ремонты – и косметические, и поддерживающие. А сейчас все, кто приезжает к нам на предприятие (а проверяющих немало!), отмечают хорошее состояние производства у нас. Внимания к нам много, потому что прежде всего опасно все, что связано со взрывчатыми веществами, с твердым ракетным топливом. Все должно быть на соответствующем уровне, и все этому высокому уровню соответствует.

В том числе и зарплата работников завода. Если говорить об экономических показателях, если кто помнит, у нас заработная плата в 2004 году была 5000 рублей, 5600 от силы, то сегодня она у нас выше средней по обрабатывающей отрасли в целом по Всеволожскому району. Наш Всеволожский район второй по уровню заработной платы, первый – Ломоносовский. Там ЛАЭС поддерживает высокий уровень заработной платы. Так вот, в среднем по нашей отрасли в нашем районе – 61–63 тысячи рублей, у нас на сегодняшний день она составляет 76 тысяч рублей. Но не только поэтому к нам очень многие просятся на работу. Сегодня на заводе трудится 760 человек, а резюме в отделе кадров с просьбой принять на работу лежит 800. И мы сейчас уже выбираем, а как же! Мы поддерживаем основную кафедру химии и технологических высокомолекулярных соединений Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), так как у нас с ними договор, и на кафедре студенты с 3 курса уже знают, что им будет премия от нашего завода, если они будут учиться без троек. Эту премию мы учредили и выплачиваем уже несколько лет. Оканчивают с красными дипломами, приходят сюда: вы нам обещали взять на работу! Если они сюда приехали работать, то значит, и жить. Мы компенсируем съем жилья, притом неважно: человек с семьей приехал или один. 15 тысяч рублей на съемное жилье. Если хотят брать ипотеку – берите, мы будем платить проценты по кредиту. Сейчас доступного жилья стало много. И когда у меня запрашивают список нуждающихся в жилье, мы пишем: нуждающихся нет!

А также из социальных вопросов на сегодняшний день решены такие: наш социальный пакет содержит частичную компенсацию за отдых в летнее время, до 50%, в санаторий, здравницы и т.д. Понимая, что здоровый образ жизни – это важно, мы оплачиваем до 25 тысяч рублей абонементы в фитнес-­залы, в бассейны. Обеспечиваем страхование ДМС по хорошему пакету не только на работников, но и на детей до 18 лет. Ну и, конечно, поддерживаем ветеранов поселковых, не размышляя о том, что ими должны заниматься муниципальные власти. Все должны заниматься, тем более завод, которому они отдали свое здоровье, лучшие годы своей жизни, как им не быть за это благодарными?..

А теперь смотрите, какая перспектива у завода – а я вам скажу: гарантированная государством перспектива у завода. Потому что в результате правильных действий инженерно-технического персонала завода выстроена такая политика, что коллектив стал соучастником, а во многих случаях – и единственным участником в изготовлении компонентов очень важных, а иногда самых важных в системах стратегических. Все слышали про «Щит государства», это сейчас повсеместно звучит, – мы там, в этом «Щите». Мы и щит, и меч, если необходимость появится. А у государства в этом смысле на много лет вперед перспектива выстроена: улучшать благосостояние и качество жизни своих граждан поднять. Вот пока государство будет эти важные задачи решать, надо государство защищать. Пока государство нуждается в защите, значит, нужен и Завод имени Морозова. Поэтому мы с большим спокойствием и оптимизмом передадим эстафету будущим работникам завода. Как говорится, уверенным шагом по намеченному пути. И всех работников нашего завода – тех, кто трудится сегодня, кто трудился в прошедшие годы, всех поздравляем с нашим замечательным юбилеем. Всем здоровья, успехов в работе, уверенности в завтрашнем дне и мира нам всем на нашей земле.

* * *

В.Я. Джуманиязов – несомненно, человек государственного мышления и масштаба. И что очень важно: патриот своей малой родины в самом простом и понятном каждому человеку смысле – у него душа болит за настоящее и будущее этих мест. Родных с детства. Как у человека, который ходил здесь в школу, бегал с пацанами на рыбалку, ходил в пионерские походы по местам боевой славы и ухаживал за безвестной могилой летчика. Одним словом все это называется – Родина. И всем нам хочется, чтобы будущее нашей Родины было светлым и мирным. А для этого должны быть люди, которые создают для нашей Родины ЩИТ. И этих людей мы сегодня чествуем и говорим им: «С праздником, с юбилеем вас, заводчане!»

Подготовила

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА