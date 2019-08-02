Строительно-монтажные работы по ТПУ «Девяткино»  начнутся в следующем году

170 тысяч пассажиров в сутки вместо нынешних 62 тысяч будет обслуживать ТПУ «Девяткино». Об этом сегодня, 2 августа, сообщили разработчики проекта на совещании в Мурино, которое провел заместитель председателя правительства по строительству Михаил Москвин.

– Проект строительства ТПУ «Девяткино» включен в паспорт проекта «Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Бугровского, Муринского и Новодевяткинского поселений», – отметил Михаил Москвин. – Проект утвержден 26 февраля 2018 года. В текущем году в рамках Петербургского международного экономического форума правительством Ленинградской области и ООО «Гатчинапассажиравтотранс» было подписано соглашение о сотрудничестве по созданию транспортно-пересадочных узлов. В рамках проекта планируется построить автовокзал.

Отметим, что для увеличения экономической привлекательности проекта было предложено включить в его состав строительство объекта коммерческой недвижимости на привокзальной площади. Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области внесла изменения в разработанную документацию по планировке территории.

После утверждения проекта КУГИ Ленинградской области проведет работу по подготовке распоряжения правительства Ленинградской области об изъятии земельных участков под нужды строительства первой очереди ТПУ «Девяткино».

Ирэн ОВСЕПЯН