От долгов не убежишь

По состоянию на 1 июля 2019 года задолженность за газ жителей Всеволожского района Ленинградской области составила порядка 144,5 млн руб., район – однозначный лидер по числу крупных должников.

«Поэтому со своей стороны мы будем вынуждены продолжить кампанию по приостановке газоснабжения злостным неплательщикам. Рекомендуем не доводить ситуацию до подобного финала, ведь для возобновления газоснабжения абоненту придется не только погасить весь долг, но и оплатить работы за отключение и возобновление подачи газа, что в данном случае обойдется абоненту в дополнительную сумму около 100 тыс. руб.», – говорит начальник управления по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Денис Австрийский.

Подобный прецедент во Всеволожском районе уже был: сотрудники «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» совместно со специалистами газораспределительной компании «Газпром газораспределение Ленинградская область» приостановили газоснабжение потребителю, чей долг за поставленный природный газ достиг 270 тыс. рублей. Должник, проживающий в частном домовладении, не платил за газ с 2012 года, несмотря на все попытки поставщика добиться погашения задолженности.

В связи с тем что в день отключения должник не обеспечил свободный доступ к газовой трубе, сотрудникам газовых компаний пришлось прибегнуть к беспрецедентной мере и приостановить газоснабжение домовладения за его пределами, отсоединив газовую трубу в земле с привлечением специальной техники.

Отключение должников производится в соответствии с «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549. Согласно данным Правилам поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить абоненту-должнику подачу газа при условии, если он не оплатил потребленный газ за два месяца.