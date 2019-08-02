Награды за заслуги перед областью

1 августа на торжественной церемонии в честь образования Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко вручил государственные и региональные награды жителям региона.

Вручая награды, губернатор подчеркнул, что за сухими цифрами статистики стоит кропотливый труд всех жителей больших и малых городов и сел Ленинградской области, тех, кто работает на полях и на производстве, занимается общественной деятельностью, трудится в органах управления.

«Регион является сегодня бесспорным лидером Северо-Западного федерального округа. Невозможно достичь результата, если все не работают дружно и слаженно, понимая, что наша общая ежедневная задача – переводить статистические показатели роста экономики в реальное улучшение жизни ленинградцев», – отметил Александр Дрозденко.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области Знаком отличия Ленинградской области «За заслуги перед Ленинградской областью» награжден депутат МО «Город Всеволожск», председатель Совета Всеволожского потребительского общества Богдевич Станислав Владимирович.

Благодарность Губернатора Ленинградской области объявлена депутату Законодательного собрания Ленинградской области Ломову Алексею Владиславовичу.