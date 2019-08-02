Мобильная группировка – социальной службе области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал областным соцучреждениям 18 новых микроавтобусов, купленных по нацпроекту «Демография».

С сентября на специально оборудованных микроавтобусах сотрудники центров соцобслуживания будут централизованно развозить в медицинские учреждения пожилых граждан, проживающих в сельской местности, для проведения диспансеризации и профосмотров. Каждый микроавтобус будет совершать два рейса в день.

«Мы уверенно входим в нацпроект «Демография», за счет федеральных и областных средств переоснащаем медучреждения и обеспечиваем доступность медицинской помощи», – сказал губернатор Александр Дрозденко. – Учитывая, что у нас есть социальное такси, передвижные амбулатории, скорые, микроавтобусы для мультидисциплинарных бригад – это серьезная мобильная группировка, которая целенаправленно работает на достижение цели нацпроекта – увеличения продолжительности жизни».

В настоящее время комитеты по здравоохранению и соцзащите населения Ленинградской области разрабатывают график развозки пожилых граждан в каждом районе.

Из федерального бюджета на покупку машин бюджету Ленинградской области было выделено 41,8 млн. рублей. Из областного бюджета дополнительно выделено 9 млн рублей для оборудования всех автомобилей подъемниками для маломобильных граждан и инвалидов. На обеспечение работы службы в 2020 году запланированы средства областного бюджета в размере более 30 млн рублей.

В Ленинградской области по нацпроекту «Демография» (региональный проект «Старшее поколение») планируется снизить смертность старше трудоспособного возраста с 38,1 на тысячу человек в 2017 году до 36,1 на в 2024 году.