Ленинградская область – лидер по пожарам на Северо-Западе

Несмотря на дождливую погоду, наибольшее количество лесных пожаров на Северо-Западе произошло в Ленинградской области – 208. Свою роль в этом традиционно играет колоссальная антропогенная нагрузка на леса региона, а также низкий уровень грунтовых вод. За счет качественной работы лесных служб все возгорания удалось вовремя локализовать и ликвидировать.

С начала года Департаментом лесного хозяйства по СЗФО проведено 22 заседания штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров в СЗФО. В ходе заседаний субъектам округа даны поручения по координации сил и средств, а также по выполнению профилактических противопожарных мероприятий в лесах.

Леса постоянно патрулируются лесной охраной, лесопожарная обстановка держится на особом контроле. С начала года выявлено 390 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, нарушители привлечены к административной ответственности. В целом ряде субъектов округа развивается система дистанционного наблюдения за лесами с использованием камер видеонаблюдения, установленных на специальных вышках. Всего на Северо-Западе работает 339 лесопожарных камер, что позволяет более оперативно реагировать на возгорания.

Лидером по покрытию камерами является Ленинградская область — 156 камер; на втором месте Псковская – 92 камеры; далее Новгородская – 34 камеры; Республика Коми – 27 камер; в Архангельской и Калининградской областях по 15 камер.

Более 3,5 тысячи единиц техники находятся на вооружении лесных противопожарных служб Северо-Запада. Это 878 малых лесопатрульных комплексов, 1541 легковой автомобиль, 932 единицы тяжелой техники и 201 пожарная машина. В том числе в этом году в регионы в рамках национального проекта «Экология» уже поставлено 214 единиц противопожарной техники на общую сумму 103,9 млн. рублей.

Лесная охрана напоминает, что при обнаружении лесного пожара следует немедленно сообщить по единому телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или отправить сообщение через мобильное приложение «Берегите лес».

Несоблюдение элементарных правил при посещении лесов может стать причиной лесного пожара.

В пожароопасный сезон запрещено: разводить костры; бросать в лесу окурки; выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие материалы на земельных участках, примыкающих к лесам.

Не заправляйте горючим машину в лесу, перед выездом в лес на машине проверьте, чтобы не было неисправностей в топливной системе, не текло масло. Не засоряйте лес мусором, не бросайте стеклянные бутылки, банки и др.

За нарушения правил пожарной безопасности в лесу следует административная ответственность (штраф до 500 тысяч рублей).

Если в результате ваших действий произошел лесной пожар, то к штрафу прибавятся расходы на ликвидацию пожара и восстановление леса и, возможно, уголовная ответственность.