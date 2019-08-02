 В Мурино проинспектировали строительство Петровского и Воронцовского бульваров

Заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин сегодня, 2 августа, в рамках рабочего визита проинспектировал строительство бульваров в Мурино.

– Строительство Воронцовского бульвара от Охтинской аллеи до Петровского бульвара разделено на этапы, – рассказал вице-премьер. – За завершение отвечают два застройщика. Разрешение на проведение строительных работ выдал комитет Госстройнадзора, проект получил положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Уже выполнены работы по устройству двух проезжих частей, разделённых зеленой зоной, тротуаров, сетей ливневой канализации и наружного освещения. Завершаются работы по устройству перекрестка с Охтинской аллеей. Пока не выполнены работы на участке в районе пересечения Воронцовского и Петровского бульваров. Ответственность за этот участок несет ООО «ФСК-Лидер».

– Работайте четко в тандеме, – обращаясь к представителям компании, тормозящей строительство небольшого участка на Воронцовском бульваре, отметил Михаил Москвин. – Пока складывается впечатление, что компания не торопится со строительством бульвара. Безусловно, мы не можем наказать застройщика, но в выдаче разрешений на возведение жилья – откажем.

Что касается Петровского бульвара, от улицы Шувалова до проспекта Авиаторов Балтики, то оно также разделено на участки. Проект с положительным заключением не представлен в Госстройнадзор. Вместе с тем уже выполнены работы по устройству автодороги. Планируется, что бульвар торжественно откроют в конце августа.

Ирэн ОВСЕПЯН