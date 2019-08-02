Бокситогорск 3 августа станет столицей области

В Год ЗОЖ День рождения Ленинградской области пройдет в стилистике советского музыкального фильма «Цирк».

3 августа в Бокситогорске пройдет празднование 92-й годовщины со дня образования Ленинградской области. В этот день город превратится в спортивную столицу региона. На площади перед Дворцом культуры делегации из всех районов Ленинградской области примут участие в спортивном параде, представляя свой вид спорта. Принимать спортивный парад будет главный «тренер» – губернатор Александр Дрозденко. Такая концепция праздника продиктована трудовой и спортивной славой города, который возник в середине 30-х годов – в эпоху увлечений массовым спортом и парадами-праздниками.

Огонь олимпийской славы страны и области вынесут олимпийские чемпионки: «королева» советской легкой атлетики Татьяна Казанкина и уроженка Бокситогорска, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Любовь Мухачева. После выноса Огня олимпийской славы начнется праздничное шествие, к которому присоединятся жители и гости города.

Во время шествия представители делегаций из районов и губернатор Ленинградской области сделают остановку у будущей аллеи Олимпийцев, где посадят деревья. После этого праздничная колонна выдвинется на стадион «Металлург», где развернется главное действие праздника. Под сопровождение оркестра «Таврический» зрители увидят зрелищное представление в стилистике СССР с участием акробатов, гимнастов, танцоров. Перед гостями праздника выступят известные артисты России, хедлайнером концерта станет народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Весь день в Бокситогорске будет работать несколько тематических площадок: гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел и сельскохозяйственной продукции Ленинградской области, молодежный фестиваль здорового образа жизни.

Завершится празднование 92-й годовщины со дня образования Ленинградской области фейерверком.