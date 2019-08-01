Я клещ и я кровососущ

За последние 30 недель в медицинские организации Ленинградской области по поводу присасываний клещей обратилось 279 человек, в т.ч. 44 ребенка, что выше средних многолетних показателей и показателя 2018 года.

По информации управления Роспотребнадзора, всего с начала сезона активности клещей на территории Ленинградской области зарегистрировано 6811 случаев обращений по поводу присасываний клещей, что выше среднемноголетних уровней на 29,9%.

Пострадавшие были зарегистрированы на территориях всех районов. Наибольшую активность клещи проявляют во Всеволожском, Тихвинском, Киришском, Бокситогорском, Подпорожском, Волховском, Гатчинском, Кировском, Лужском, Тосненском и Кингисеппском районах.

В 2019 году с начала сезона зарегистрировано 14 случаев заболевания клещевым энцефалитом, но Всеволожского района в этом списке нет. Зато 4 человека у нас заболели клещевым боррелиозом (всего в области 27 случаев).

В 2019 году с нарастающим итогом проведены исследования 4798 клещей, снятых с пострадавших. Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита составила 0,18%, боррелиозом – 28,3 %, эрлихиозом – 8,7% и анаплазмозом – 0,05%.

Пока единственным способом обезопасить себя от клещей является иммунизация. Прививки против клещевого энцефалита проводятся в Ленинградской области в течение всего года.

В 2019 году в Ленинградской области планируется привить против клещевого энцефалита более 54 тыс. человек. По состоянию на конец июля против клещевого энцефалита привит 47851 человек.

Объемы акарицидных обработок в Ленинградской области ежегодно растут: в 2019 году в сравнении с 2018 годом выросли на 24%, а в сравнении с 2008 годом более чем в 5 раз. В 2019 году запланированы обработки на площади 2674 га, в том числе в ЛОУ — 1203 га с учетом кратности с проведением контроля эффективности этих работ (2018 г. – 2224,77 га, в т.ч. – 1130 га).