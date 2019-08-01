Хочешь в Финляндию? Приготовь справку о финансах

Финляндия с 1 сентября начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, в соответствии с директивами Европейского союза.

Что касается туристических и частных поездок, то большое внимание будет уделяться описанию плана путешествия и подтверждению наличия финансовых средств, сообщает пресс-служба МИД Финляндии. К заявлению нужно будет приложить информацию о месте проживания в период поездки или описание маршрута, а также выписку с банковского счета за последние три месяца, справку с места работы с указанием зарплаты или свидетельство о владении собственностью в РФ.

Те, у кого есть собственность на территории Шенгена, теперь должны будут тоже предоставлять документы о наличии финансовых средств. При посещении близких родственников, проживающих в шенгенской зоне, россиянам также придется при подаче документов на визу предоставлять справку о финансах.

Обновленные требования к сопроводительным документам на английском и русском языках на сайтах финских визовых центров в России будут опубликованы в августе.