Увеличивается размер пенсии работающим пенсионерам

С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Он коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

Беззаявительный порядок в соответствии с п. 3 ч. 2, ч. 4 ст. 18 Закона № 400-ФЗ означает, что пенсионерам не нужно обращаться в ПФР и писать заявление для перерасчета. Если за пенсионера уплачивались страховые взносы, то его пенсия увеличится автоматически. Прибавку пенсионеры должны реально ощутить в сентябре 2019 года.

Сейчас действует мораторий на индексацию пенсии работающим пенсионерам. Если человек работает, то его пенсия на коэффициент индексации ежегодно не увеличивается.

Однако в случае увольнения пенсионер получит суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с учетом индексации и корректировки, имевших место в период осуществления им работы, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

В отличие от традиционной индексации, когда размер пенсионного обеспечения увеличивается на определенный процент, перерасчет с 1 августа 2019 года носит индивидуальный характер: размер прибавки зависит от официальной заработной платы пенсионера и суммы уплаченных страховых взносов.

Однако максимальное увеличение, которое производится в августе, ограничивается всего 3 баллами (пенсионными коэффициентами), переведенными в денежный эквивалент. По состоянию на 1 августа 2019 года стоимость 1 коэффициента составляет 81 рубль 49 копеек. Поэтому прибавку более 262 рублей 47 копеек (87,24 руб. x 3) пенсионеры с 1 августа 2019 года не получат.