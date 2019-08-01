Собака не всегда друг человека

Постановлением Правительства РФ утвержден список особо опасных собак, в который вошли 12 пород и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.

В перечень также вошли породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку и особенности их поведения не до конца изучены.

Список сформирован с учётом предложений Союза общественных кинологических организаций – Российской кинологической федерации, общественной организации «Союз кинологических организаций России», а также опыта других стран. Проект постановления прошёл процедуру общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (https://regulation.gov.ru/).

Список особо опасных пород

Акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

С 1 января 2020 года вступает в силу пункт 6 статьи 13 Федерального закона, согласно которому запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула, за исключением случаев, если такие собаки находятся на огороженной территории, принадлежащей их владельцу. При этом о наличии потенциально опасной собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива