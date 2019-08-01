Грибная пора

Как правильно собирать грибы? Для начала следует внимательно осмотреть лесную находку, чтобы убедиться, что это съедобный гриб, а не его ядовитый двойник. Ложные собратья отличаются по некоторым признакам.

Эксперты «Роскачества» рассказали, что у лесных шампиньонов пластинки под шляпкой розовые, только с возрастом темнеют, а у бледной поганки они всегда белые. Но не всегда различия очевидны у других грибов. Галерина окаймленная может легко обмануть грибника, выдавая себя за опенок, но она смертельно ядовита. «У нее отчетливо виден поясок на ножке под шляпкой, у опят он тоже есть. Поэтому мы вообще рекомендуем воздержаться от сбора летних опят», – рекомендует миколог Максим Дьяков.

Не стоит собирать грибы со старым плодовым телом: гниющие грибы не полезнее гниющего мяса, предупреждает учёный.

Опасны грибы, выросшие в местах экологического неблагополучия. Эти древнейшие обитатели планеты научились впитывать питательные вещества всей поверхностью тела, а значит, содержание токсичных соединений в них может быть опасным для здоровья человека. Лучше пройти мимо грибов, выросших возле дорог или неподалеку от экологически неблагоприятных предприятий.

Чтобы не травмировать грибницу, рекомендуется выкручивать грибы из (почвы), и только потом уже обрезать грязное основание ножки.

Грибы – это источник белка, к тому же они низкокалорийны, но лучше не делать их основным продуктом питания, даже если жизнь без них кажется вам тусклой. Клетки грибов заключены в прочную оболочку из хитина – органического полимера, содержащего азот. Это очень прочное соединение. Организм человека не может синтезировать хитиназы – ферменты, способные разрушать хитин, поэтому грибы не рекомендуется употреблять людям с желудочно-кишечными заболеваниями и детям до семи лет.