Федеральная кадастровая палата приглашает на очередной онлайн-вебинар

В 2019 году Федеральная кадастровая палата организовала онлайн-уроки, где участники могут в формате диалога получить важные рекомендации и задать интересующие вопросы по заданной теме.

За время проведения вебинаров подробно рассмотрены вопросы составления технических планов и порядка оформления жилых и садовых домов.

В продолжение указанной темы о нововведениях постановки на кадастровый учет объектов ИЖС и садовых домов 6 августа в 10.00 состоится очередное занятие.

Вебинар посвящен применению закона № 340-ФЗ в части порядка признания постройки самовольной. Кроме того, будут раскрыты новые полномочия органов местного самоуправления. Участники получат достоверную информацию об уведомительном порядке строительства и реконструкции домов. Наконец, будут названы два новых основания для приостановления кадастрового учёта и регистрации прав на объекты ИЖС и садовые дома.

Принять участие, а также получить подробную информацию о стоимости занятия можно по ссылке:

https://webinar.kadastr.ru/general/ready_detail_webinar?webinar_id=12