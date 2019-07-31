Мы – за чистые берега!

Продолжается приём заявок на участие в конкурсе по уборке прибрежных зон, объявленном 5 июня 2019 года. Команды-победители, вставшие на защиту красоты родной природы, разделят между собой награду в полмиллиона рублей.

Участникам мероприятия предлагается посоревноваться в уборке территорий возле рек и озер Ленинградской области. Оцениваться будет убранная площадь, объем собранного мусора и количество вовлеченных волонтеров. Чтобы оказаться в числе лучших, команды, в числе прочего, должны будут позаботиться об организации контроля за поддержанием чистоты.

Призовой фонд составляет 500 тыс. рублей, из них 200 тыс. рублей вручат команде-лидеру, 150 тыс. рублей – команде, занявшей 2-е место, 100 тыс. рублей достанутся «бронзовому» призёру и 50 тыс. рублей получит команда, занявшая 4-ю строчку.

Принять участие в конкурсе могут зарегистрированные экологические объединения. Заявки для участия необходимо направить до 21 сентября в Комитет экологического надзора Ленинградской области и Северо-Западный «Зеленый крест» (gosecocontrol@lenreg.ru; green-cross.spb@mail.ru).

С положением о проведении мероприятия и формой заявки на участие можно ознакомиться на сайте Госэконадзора.

Объявление результатов и награждение победителей запланировано на 18 октября 2019 года.