Лепсарка закроется через два года

Во время рабочей поездки по Всеволожскому району 30 июля губернатор Ленинградской области сообщил журналистам, что полигон ТБО в Лепсари будет существовать только до 1921 года.

– Мы разрешили открыть вторую карту Лепсари только по одной причине, – пояснил Александр Дрозенко, – закрылся полигон в Новосёлках. Мы понимали, что, если не откроем вторую карту, весь мусор окажется в наших лесах, в наших оврагах и на старых карьерах. Решение было принято только на тот период, пока область строит новые полигоны и готовит глубокую переработку мусора.

Относительно перспектив глава региона добавил:

– Вы знаете нашу политику: мы вообще хотим закрыть весь сбор мусора в 50-километровой зоне вокруг Санкт-Петербурга. У нас останется только сортировка, причём по тем точкам, которые определены нашим региональным оператором.