За нами – область!

На встрече с журналистами 30 июля в пресс-центре ТАСС губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко рассказал о новом проекте, направленном на экономическое и социальное развитие региона.

«Ленинградский прорыв» – это поиск и конкурсный отбор самых активных и инициативных людей, которые примут участие в реализации важных для Ленинградской области задач.

Формирование кадрового резерва области началось с анкетирования.

– Мы получили почти 10 тысяч заполненных анкет. Некоторые из них заполнены подробно, с предложениями, с конструктивной критикой, даже с описанием своих проектов, – сказал Дрозденко.

По замыслу, эти анкеты помогут сформировать основные направления проекта. Всего их будет не больше десяти.

– Мы хотим взять те проекты, которые не вошли в национальные проекты, можно сказать, «местечковые», но они людям очень важны, – пояснил губернатор.

Проект «Ленинградский прорыв» позволит принять решение, на какие направления тратить бюджетные деньги.

В ноябре планируется общий слет участников нового движения.