В лесу стало чище

29 июля в Ковалёвском лесопарке состоялся экологический командный квест «Охота на колёса».

Организован квест был межрегиональной общественной организацией «Чистые игры» при поддержке комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области и администрации Всеволожского района.

Экологические активисты прибыли на заранее определённое и отмеченное на интерактивной карте место несанкционированной свалки использованных покрышек, собрали разбросанные вокруг и брошенные в дренажные канавы автомобильные шины, погрузили их в КамАЗ и отправили на место постоянного сбора, что находится в г. Всеволожске, в 30 метрах от железнодорожной станции Мельничный Ручей.

Отметим, что этой акции предшествовали подобные на дороге СПб – Всеволожск, на Ждановских озёрах и в других местах нашего района.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Петра КАНА