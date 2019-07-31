Во Всеволожском районе ради съемок перекроют дорогу

Съемки полнометражного фильма о гибели Виктора Цоя ограничат движение транспорта во Всеволожском районе. Полнометражный фильм «47» расскажет об аварии, которая оборвала жизнь легендарного лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Дорожный комитет временно остановит проезд машин к деревне Кискелово с 8 часов утра до 22 часов вечера с 28 августа по 2 сентября и с 10 по 14 сентября. Объездные пути для транспорта будут предусмотрены по участкам дорог «Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск», «Санкт-Петербург – Матокса», «Ново-Токсово – автодорога Скотное – Керро».

Введенные ограничения не коснутся машин экстренных служб и рейсовых автобусов. За исполнением ограничений будет следить «Пригородное ДРСУ №1» под руководством ГКУ «Ленавтодор».