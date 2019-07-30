Президентская библиотека отмечает День Ленинградской области

Уникальные материалы по истории, географии и экономике Ленинградской области размещены на портале Президентской библиотеки.

Большая коллекция «Ленинградская область: страницы истории» посвящена Дню рождения области, отмечаемому 1 августа.

На портале учреждения можно ознакомиться с выставкой «Северо-Запад России: две области – одна история. К 90-летию Ленинградской области и 80-летию Вологодской области», музеем «Кобона: Дорога жизни», также в здании библиотеки на Сенатской, 3, были развёрнуты выставки «Комсомольцы-добровольцы. Кириши – моя судьба», «Выборы в Ленинградской области: от прошлого к будущему!».

В электронном фонде Президентской библиотеки можно ознакомиться с книгой Е. Нелидовой «Русь в её столицах» (1912), где рассказывается не только о «скандинавском» следе в нашей истории, но и о том, как ещё до призвания Рюрика здесь, на важном участке важнейшего пути «из варяг в греки», жили славяне.

В электронную коллекцию также включены документальные фильмы Президентской библиотеки о Старой Ладоге «Стольный город», «Спасённые фрески Старой Ладоги. Церкви XII века» и «Церковь Святого Георгия».

Другой важный период русской истории, тесно связанный с территорией нынешней Ленинградской области, приходится на петровские времена. О нем можно узнать из книги А. Кроткова «Взятие шведской крепости Нотебург на Ладожском озере Петром Великим в 1702 году».