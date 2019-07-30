Новая жизнь Вартемягской школы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 30 июля познакомился с ходом реновации средней общеобразовательной школы в Вартемягах.

Здание 1964 года постройки никогда не закрывалась на капитальный ремонт и за долгие годы эксплуатации, к большому огорчению педагогического коллектива, родителей и учеников, заметно состарилось и обветшало. В настоящее время школа в деревне Вартемяги входит в состав Агалатовского центра образования, и сейчас там идет реновация в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».

Снаружи здание преобразилось, стало современным и ярким, внутри – пока еще настоящая строительная площадка.

Контракт с ООО «СК «Петрострой», выполняющим реновацию вартемягской школы, был заключен в мае 2019 года. Ремонт школы должен завершиться к 1 ноября 2019 года. Если всё пойдёт по плану, ученики со второй четверти продолжат учебный год уже не в агалатовской, а в своей родной школе.

На реновацию здания было направлено 68,3 млн рублей, из них 60,5 млн рублей – из областного бюджета. Большая часть средств (90%) от общей суммы финансирования были направлены на реновацию, 10% будет потрачено на приобретение оборудования. Всего в текущем году реновация идет в восьми школах Ленинградской области.