Жители Вартемяг дождались амбулатории

В новой амбулатории деревни Вартемяги уже идёт прием пациентов, а старое здание, отслужившее свой век, закрыто на консервацию.

Долгострой, растянувшийся на целых одиннадцать лет, завершился строительством красивого современного трёхэтажного здания. Эта амбулатория, по сути, небольшая поликлиника, обслуживающая населения деревень Агалатово, Вартемяги, Дранишники, Едлизаветинка, Касимово, Колясово, Лупполово, Медный Завод, Юкки. Принимают здесь и дачников из 34 садоводств, разместившихся на территории Агалатовского поселения. В летний период число пациентов амбулатории возрастает до 30 тысяч человек.

Амбулатория является структурным подразделением Токсовской межрайонной больницы. Она рассчитана на 250 посещений в смену, прием ведут 25 специалистов. В медицинском учреждении, открытия которого очень долго ждали жители поселения, есть акушерско-гинекологический кабинет, детское отделение с отдельным входом, терапевтическое и хирургическое отделения, а также дневной стационар, хорошо оборудованный рентгено-диагностический кабинет.

30 июля в новой амбулатории с рабочим визитом побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона внимательно осмотрел все помещения, побеседовал с врачами и пациентами, среди которых был известный артист Иван Краско.

Фото пресс-службы администрации МО ВМР