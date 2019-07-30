В Кудрово – без пробок

Завершилась работа по расширению въезда в городе Кудрово на пересечении Ленинградской и Областной улиц.

В соответствии с поручением губернатора Ленинградской области и планом улучшения транспортного обслуживания эту работу выполняло Общество с ограниченной ответственностью «21 век» под контролем Дирекции комплексного развития территории Ленинградской области.

С середины июля организация выполнила следующий объем работ: Ленинградская улица расширена до четырех полос; сделаны тротуары по обе стороны; срезан радиус при правом повороте с Центральной направо на Ленинградскую улицу, обустроена пешеходная зона; расширена часть Центральной улицы, нанесена разметка и отрегулированы светофоры на перекрестке; выполнены ограждающие конструкции на мостовом сооружении за железнодорожным переездом.

По словам губернатора Александра Дрозденко, работы были вызваны тем, что «вечером на въезд в Кудрово с территории Санкт-Петербурга собиралась пробка. Въезд был узкий, как бутылочное горлышко. Машины вставали в два-три ряда, создавая пробку для всех автомобилей, включая общественный транспорт. Теперь пробка практически ушла, по крайней мере, она уже несоизмерима с прежней».

Второе по важности мероприятие для улучшения дорожной ситуации – это реконструкция Кудровского проезда. Сегодня эта техническая дорога не соответствует правилам проезда общественного транспорта. Поэтому губернатор принял «командирское» решение:

– Наше ДРСУ ремонтирует дорогу, делает две стандартные полосы, и мы по этой дороге запускаем в Санкт-Петербург общественный транспорт, маршрутные такси. И тогда мы снимем нагрузку с основной дороги. Ремонт бесхозного участка дороги мы включим в общую смету расходов.

Работу по расширению въезда водители уже оценили. Увидев у дороги Александра Дрозденко, который 30 июля проверял исполнение своего поручения, один из проезжавших мимо автомобилистов громко крикнул: «Спасибо!».