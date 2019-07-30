Всеволожский район бросает вызов пожарам

В Заневском поселении 30 июля открылась первая пожарная часть, которой присвоен № 149 КГУ «Леноблпожспас». Событие стало настоящим праздником с участием большого числа гостей.

На открытии присутствовали губернатор Ленинградской области, глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, члены областного правительства, депутаты.

В зоне ответственности этой пожарной части – территория с населением 80 тысяч человек. В рамках госпрограммы «Безопасность Ленинградской области» закуплена специальная техника, инвентарь и оборудование. Три новеньких пожарных машины в любой момент по сигналу тревоги смогут выехать на тушение пожара любой сложности. Дежурство будут нести 46 спасателей.

Работы по строительству пожарной части выполнены Дирекцией комплексного развития территорий Ленинградской области.

В текущем году в Ленинградской области будут введены четыре новых пожарных части. Две из них – в Сясьстрое и поселке Семиозерье Выборгского района– построены по госпрограмме «Безопасность Ленинградской области». Еще два объекта – на средства инвесторов. Один, открывшийся сегодня, – в ЖК «Ясно-Янино», другой – в городе Кудрово.

На втором объекте – в пожарной части Кудрово – губернатор области тоже побывал 30 июля. Здание полностью построено. Осталось оснастить его оборудованием и техникой.