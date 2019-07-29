Скоро выборы

Второе заседание рабочей группы по оказанию организационно-технического содействия администрациям муниципальных образований и избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований региона в Единый день голосования состоялось 25 июля.

Участники заседания заслушали информацию Избирательной комиссии Ленинградской области (ИКЛО) о ходе подготовки к проведению выборов и взаимодействии избирательных комиссий с государственными органами и органами местного самоуправления, рассмотрели вопросы обеспечения пожарной безопасности, транспортного обслуживания и энергоснабжения помещений для голосования и избирательных комиссий.

Выборы состоятся 8 сентября 2019 года в 177 муниципальных образованиях региона, где истекают сроки полномочий представительных органов, будут замещаться 2062 мандата. Согласно информации ИКЛО на выборы выдвинулись 4828 кандидатов, включая 63, которые сняли свои кандидатуры после выдвижения; к настоящему времени избирательными комиссиями зарегистрированы 1972 кандидата (40% от числа выдвинутых), отказы получили 64 кандидата.

В организации выборов задействованы 18 территориальных, 6 муниципальных избирательных комиссий, 931 участковая избирательная комиссия и 8718 членов комиссий. Администрация Ленинградской области координирует деятельность органов местного самоуправления и подразделений федеральных органов власти (полиции, МЧС и других) в том, что касается организационно-технического обеспечения процесса голосования.