Рок прописался в Кузьмоловском

Рок-фестиваль «Классная площадь», проходивший 26 – 27 июля в посёлке Кузьмоловский, привлёк молодёжь не только из Всеволожского района, но и из Санкт-Петербурга. За пятнадцать лет аудитория фестиваля заметно увеличилась.

В первый день участники собрались в Кузьмоловском ДК на конкурс молодых рок-коллективов, где начинающие исполнители показывали свои таланты. В оргкомитет было подано около 60 заявок, но для конкурса отобрали лишь 12 групп. По итогам первого дня Гран-при получила группа «MyStory», лучшей в «легком» блоке стала группа «Аптека Напротив», в тяжёлом – группа «Альвеола». Победители получили возможность выступить во второй день фестиваля. Кроме того, им вручили подарочные сертификаты в музыкальный магазин.

Основное действие развернулось 27 июля. В этот день на сцене выступали не только молодые таланты, но и хорошо известные группы. Мероприятие проходило на открытом воздухе. Организаторы рассказывают, что такой формат впервые попробовали в 2018 году. Именно тогда было решено провести вторую часть фестиваля на природе.

У большинства людей рок-музыка плотно ассоциируется с мотоциклами, поэтому на мероприятии не обошлось без байкеров. Колона мотоциклистов пронеслась по поляне, ознаменовав тем самым торжественное открытие второго дня фестиваля. С самого утра и до позднего вечера на сцене «зажигали» группы «Скворцы Степанова», «Большой Лебовски», «Орден свободных» и, конечно же, «Ария». Не смог не посетить этот яркий праздник и глава районной администрации Андрей Низовский.

«Такие мероприятия нужны в первую очередь для того, чтобы хорошо отдохнуть. А как известно, продуктивная работа невозможна без полноценного отдыха. Особенно радует, что проходит фестиваль на этой прекрасной площадке среди зелени», – поделился впечатлениями Андрей Александрович.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото предоставлено Кузьмоловским ДК