Поймай свою «Золотую птицу»!

XV Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» 2019 проходит в течение года с целью повышения роли деловой, социально-активной женщины в жизни государства и общества, раскрытия потенциала женского участия в решении задач регионального развития. Премией «Золотая птица» награждаются женщины по 7 Федеральным округам России за выдающиеся успехи в их деятельности, а также представители администраций городов и регионов – за поддержку развития женского предпринимательства.

Номинации Конкурса: «Лучшая организация, учреждение, предприятие России, возглавляемое женщиной», «Лучшая представительница деловых женщин России», «Лучшая молодая представительница деловых женщин России», «Лучшая деловая женщина России — бабушка», «Успех в моей жизни», «Признание деловых женщин России».

Победительницы конкурса отбираются по основным критериям – это личные качества, деловая репутация, финансовое влияние, социальная активность, гармония в семейных отношениях, организационные навыки и уровень мышления, умение создавать/работать в команде, способность генерировать новые идеи, адаптивность (умение соответствовать современным тенденциям и требованиям), оперативность реагирования на изменение рыночной ситуации, внешний имидж, внешняя привлекательность.

Основная цель конкурса – повышение статуса «деловой, социально-активной женщины» России начала нового тысячелетия.

Задачи конкурса:

активизировать к участию деловых женщин России;

инициировать обсуждение проблем «деловых женщин России», возможностей создания и продвижения позитивного имиджа «деловой женщины» за счет плодотворного сотрудничества бизнеса, власти, прессы и общества (на проходящих в рамках конкурса Форумах и Ассамблеях);

обозначить важность темы поддержания имиджа «деловой женщины России» для государства и общества;

подготовить предложения и программу совместных действий по формированию и продвижению имиджа «деловой женщины России» за рубежом.

Конкурс призван способствовать:

стимулированию женской предпринимательской инициативы;

выявлению и общественному признанию лучших деловых женщин во всех субъектах РФ;

выявлению и признанию лучших городов РФ по женскому предпринимательству в Федеральных округах РФ;

увеличению притока российских и иностранных инвестиций;

обмену опытом профессиональных женских команд по наиболее эффективным способам экономического развития регионов, городов и предприятий;

выявлению и общественному признанию лучших журналистов, освещающих в СМИ проблемы деловых женщин в РФ.

Основные принципы, реализуемые в процессе проведения конкурса:

Объективность – оценка участников конкурса в соответствии с номинацией по единым критериям;

Региональность – возможность участия в конкурсе представителей из различных субъектов РФ, равно как и участие всех субъектов РФ;

Публичность – свободное и открытое предоставление информации о ходе проведения и результатах конкурса СМИ и общественным институтам.

В конкурсе объявлены следующие номинации:

Лучший регион, муниципальное образование, район, город России по участию женщин в социально-направленном предпринимательстве, способствующий повышению роли женщины

Лучшая отрасль, организация, предприятие, структурное подразделение, возглавляемое женщиной, в области народного хозяйства, в том числе принимающая участие в реализации национальных проектов

«Доступное и комфортное жилье»

« Здоровье нации»

«Качественное образование»

«Сельское хозяйство»

Лучшая представительница деловых женщин России

Лучшая молодая представительница деловых женщин России (до 35 лет)

Лучшая представительница деловых женщин России – бабушка

МИССИЯ КОНКУРСА

Построение гражданского общества в России и переход к рыночной экономике сопровождается значительным увеличением роли личности в обществе, что приводит к выявлению новых социальных механизмов. Очень важной группой таких механизмов являются конкурсы, различные рейтинги, экспертные системы оценки. В конечном счете, действие таких механизмов приводит к структурированию общества. Выделение Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» из общих конкурсов лучших менеджеров является важным шагом в этом направлении.

Проведение конкурса деловых женщин «Успех» предполагает уточнение понятия «деловая женщина» как часть понятия «социально-активная женщина». Конкурс создает «идеальный образ», с которым будут сравниваться соискательницы независимо от сферы их деятельности и степени реализации их таланта. Сегодня России требуются собственные положительные образы, в том числе и в сфере бизнеса, которые могут послужить образцом профессионализма, предприимчивости, честности и успеха. Традиционно утверждается: «Богатая страна – богатые граждане». Но в настоящее время настал момент уточнить этот тезис: «Успешная страна – успешные граждане». «Успех России» – это совокупность успеха ее граждан, итог реализации личного предназначения россиян. Миссия конкурса – способствовать созданию позитивного импульса для дальнейшего обсуждения актуальной темы – роли «деловой, социально-активной женщины» России начала нового тысячелетия. Победителям и финалисткам конкурса предоставляется возможность широкого взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти, в установлении контактов, партнерских отношений с деловыми и общественными кругами России и за рубежом.

СТРУКТУРА КОНКУРСА

Осуществление целей и задач возложено на Оргкомитет конкурса, действующего на основании Положения об Оргкомитете.

Подразделением Оргкомитета является Конкурсная комиссия, действующая на основании Положений, регламентирующих порядок осуществления полномочий. В целях соблюдения принципов, задач, а также морально-этических норм при проведении этапов конкурса, Оргкомитетом создается Попечительский совет, являющийся контрольно-консультационным органом и действующим на основании Положения о Попечительском совете. Попечительский совет содействует проведению конкурса, в том числе укрепляет связи с организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере женского предпринимательства, пропаганды положительного опыта, представителями органов государственной власти, привлекает иных заинтересованных лиц, обеспечивая соответствие проводимых процедур морально-этическим нормам и обычаям делового оборота.

Для проведения конкурсных процедур Оргкомитет формирует Экспертные группы. Экспертные группы осуществляют свою деятельность согласно Положениям конкурса и иным документам, регламентирующим порядок проведения конкурса, работу его органов, а также действуют в соответствии с законодательством РФ.

ПРЕМИЯ «ЗОЛОТАЯ ПТИЦА»

Премия «Золотая птица» является общественной наградой. Присуждается лучшим представительницам деловых женщин России, лучшим субъектам и городам РФ по деловым женщинам и женскому предпринимательству, а также лучшим женщинам – руководителям предприятий по основным показателям развития.

Премия присуждается за значительный личный вклад в экономическое развитие российского общества и направлена на укрепление социальной позиции женщины в экономике и обществе, содействует поощрению и мотивации участия женщин в экономических процессах.

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