Недовольны качеством продуктов? Звоните в Роспотребнадзор!

Сегодня начала работу горячая линия Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности.

С 29 июля по 12 августа специалисты Управления и территориальных отделов ежедневно с 09.00 до 12.00 и с 12.45 до 18.00 ответят на вопросы по действующим требованиям к качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности; о том, куда писать обращения в случае обнаружения некачественной продукции в магазине.

Управление

8 (812) 365-46-95

Территориальный отдел Всеволожского района

8 (813-70) 24-589

Каждый потребитель может ознакомиться с информацией о выявленной специалистами Роспотребнадзора продукции, не соответствующей действующим требованиям в Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей, размещенном на сайте Управления (47.rospotrebnadzor.ru) – главная страница – баннер «Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей».