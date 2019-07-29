Экоквест на берегу Ладоги

Ладожское озеро – одно из красивейших мест нашего района. В жаркую погоду сюда приезжает очень много желающих отдохнуть. К сожалению, не все гости отдыхают культурно. Некоторые из них оставляют после себя горы мусора, который портит внешний облик этого прекрасного места. Именно поэтому организация «Молодая гвардия» решила объединиться с активистами Молодёжного совета района и 26 июля провести уборку береговой зоны.

Открыл мероприятие глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. «Очень хорошо, что выбор пал на побережье Ладожского озера. Это одна из жемчужин нашего района. Именно поэтому так важно поддерживать его в чистоте. Большое спасибо за ваши инициативность и неравнодушие», – сказал Андрей Александрович. Затем ребята, вооружившись перчатками и пакетами для мусора, приступили к работе. В этот день здесь трудилась молодёжь из Рахьинского, Куйвозовского, Свердловского и Агалатовского поселений, а также из города Всеволожска.

Мероприятие в подобном формате проходит впервые. Дело в том, что организаторы решили отойти от привычного субботника и внести в уборку элементы интерактивной игры. Активисты – люди молодые, дружат с новыми технологиями. Значит, такой формат им придётся по душе. «Мы разместили на деревьях и камнях 15 табличек с QR-кодами. Отсканировав их, участники смогут увидеть вопросы. Ответы ребята записывают в специально предназначенный для этого листок. Тот, кто ответит правильно быстрее всех, будет объявлен победителем», – рассказывает председатель «Молодой гвардии» Ленинградской области Дмитрий Мустаев.

Председатель Молодёжного совета района Николай Рубан определил формат мероприятия как экоквест. По его мнению, это именно то, что помогает сделать уборку увлекательной и привлечь как можно больше людей. Судя по немалому количеству молодёжи, приехавшей на берег Ладожского озера, этот метод действительно работает.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото пресс-службы администрации ВМР