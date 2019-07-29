Должники на машинах не ездят

26 июля сотрудники ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области совместно с судебными приставами, офицерами ГИБДД, службой эвакуации провели плановый рейд по выявлению должников по имущественным налогам.

Сотрудники налоговой инспекции, «вооружённые» портативными компьютерами и электронной базой данных, «работали» как хорошо отлаженный механизм. Во время рейда они использовали новое оборудование – аппаратно-программный комплекс «ПаркРайт». Данная система позволяет при сканировании государственного регистрационного знака транспортного средства автоматически устанавливать наличие задолженности автовладельца по уплате налогов, а также алиментов и штрафов ГИБДД.

В результате проведенного мероприятия сотрудники ИФНС РФ по Всеволожскому району выписали более 37 квитанций на сумму 345 тысяч рублей. Более 112 тысяч рублей налогоплательщики – физические лица оплатили на месте, а на четырех должников были наложены аресты на имущество (транспортные средства).

Всем автовладельцам были вручены информационные листы и образцы заявлений для подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО