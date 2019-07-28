Моряки, рыбаки, спасатели и первопроходцы

День Военно-­морского флота для всей страны – особенный, в том числе в историческом плане. И с другой стороны моряк – это одна из самых почетных и романтических профессий. Даже если ты всю жизнь провел на берегу и только два года отслужил в частях ВМФ – в душе ты навсегда остался моряком. Да и все прочие, включая женский пол, неравнодушны к морской романтике. Наверное, мы все так любим море потому, что мало найдется людей, которые – ну хотя бы в детстве! – не переболели мечтой о морских путешествиях и страстью к открытиям.

Все вышесказанное только отчасти применимо к герою нашего сегодняшнего рассказа. Потому что семья Заборщиковых – одна из самых известных морских династий нашего самого северного из морей. Из Белого моря уходили рыбачить на простейших баркасах в Баренцево и далее – в Атлантику – еще прадеды Виктора Васильевича; всю жизнь ловил треску и бил тюленя его отец. Служили и воевали на Балтфлоте трое из его родных дядей. Сам Виктор Васильевич Заборщиков – морской инженер-­радиотехник, выпускник училища имени Макарова. После окончания знаменитой «Макаровки» служил на Северном море лейтенантом, затем 25 лет ремонтировал морские, включая военные, суда и подводные лодки, и вот уже более 30 лет – параллельно со своей основной работой – он вводит подростков в суровый, но от этого не менее привлекательный мир водного туризма. Воспитывает будущих моряков и просто настоящих мужчин. Впрочем, как убедились наши корреспонденты, отправившись в путешествие с командой «Морского бродяги» на туристическую базу Окунево, в бухту Дубковская, и далее, в Финский залив, – девочкам тоже не чужда романтика морских просторов.

«Парус! Подняли парус!»

– Отдать швартовы! – звучит команда капитана. – Поднять паруса! Сережа, Андрей – на парус! Подняли парус!.. Ставим грот и стаксель! Крепим, крепим. Стеша – за штурвал.

И вот они, пятнадцатилетние капитаны, расставлены по своим местам. Справедливости ради надо сказать, что некоторым еще нет и пятнадцати. Но вот уже год учащиеся кадетского класса Бугровской средней школы учатся вязать узлы. Правильно отдавать швартовы, тащить тяжеленный шверт, ставить паруса и вставать на якорь, определять направление ветра и пеленг судна по солнцу и звездам. Постигают азы морской науки, а без этих знаний в море делать нечего. Но одно дело – голая практика, и совсем другое – чистая теория. Вот такие выходы в залив, в море – самое настоящее испытание на прочность и профессиональную подготовку не только для пятнадцатилетних капитанов, но и для такого закаленного ветрами и бурями морского волка, как капитан Заборщиков.

Сегодня ветер более 12 метров в секунду. Он рвет паруса, не дает их толком закрепить. Сергей Агафонов, который на судне исполняет обязанности штурмана, и моряк Андрей Анишин – ребята крепкие, но чувствуется, каких усилий им стоит закрепить фал на парусах. Вот закрепили, а через минуту ветер рванул посильнее, и парус, что называется, «поплыл». Вспоминается сразу Высоцкий: «Парус, порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь»… И все начинается по новой: опять звучит команда «Поднять паруса!», опять взметнулся наверх грот, зашуршал стаксель.

– Парус, держите парус! – опять раздается команда капитана, который одновременно спешит на помощь Стеше, стоящей за штурвалом. Стеша – полное имя Степанида Соколова – тоже учащаяся кадетского класса Бугровской средней школы. А она пришла в этот кружок, как только Всеволожский Дом детского и юношеского творчества объявил приём. Уже год учится вязать узлы и определять течение по цвету буев. А вот по-­настоящему постоять за штурвалом удавалось считаные разы. Теория проверяется и подтверждается практикой. Только в море, на воде, можно увидеть и оценить плоды обучения. Так давайте поговорим о плодах. Земных и нравственных.

У самого Белого моря…

…Вот, наконец, паруса закреплены, мальчишки сменили Стешу у штурвала, и мы вместе с капитаном Виктором Заборщиковым и свободными на сей момент от вахты ребятами спускаемся в каюту, – она же кубрик и столовая для всей этой небольшой, но очень сплоченной команды. В каюте на самом видном месте – примечательное фото. На фоне большого судна, стоящего у причала, на пирсе стоит красивый седой человек. На пиджаке – буквально иконостас наград. Огромными буквами на борту судна название: «Спасатель Заборщиков». Мимо этой фотографии не пройти, говорю в шутку Виктору Васильевичу: мол, «не в вашу ли честь судно-­то названо»?

– В честь моего родного дяди, самого младшего из братьев Заборщиковых, – отвечает капитан. – Михаил Никитич десятый ребенок в огромной семье моего отца. На войну ушел в 17 лет, попал на Северный флот, на минный заградитель «Мурман». Вы представляете, этот «Мурман» в 39­м году участвовал в спасении Папанова! Дядя Миша обучался военной профессии прямо на судне, стал классным минером-­подрывником. Самое интересное, что два его старших брата, то есть мои дядья, служили на флоте здесь, на Балтике, и тоже минерами-­заградителями! Все ветераны ВМФ.

Но дядя Миша – вообще легендарная личность, гордость нашей семьи. После войны он остался на флоте, выучился водолазному делу, стал спасателем. На «Мурмане» они снимали людей с Новой Земли, с Земли Франца Иосифа. Да столько в его жизни спасателя и водолаза было удивительного, что можно было бы написать не один научно-­фантастический роман!

И начался увлекательный рассказ о дальних экспедициях, о суровых испытаниях и настоящей работе буквально на грани человеческих возможностей. А порой – и за гранью этих самых возможностей. Михаил Никитич Заборщиков – личность, несомненно, легендарная и героическая.

Я потом заглянула в Википедию: на счету почетного спасателя Морского флота России, заслуженного спасателя Балтийского БАСУ М.Н. Заборщикова – более двухсот спасательных операций, некоторые из них вошли в историю спасательного дела как выдающиеся. Он участник экспедиции особого назначения по расчистке порта Читтагонг, это Бангладеш, на его счету сверхсложные спасательные операции по спасению таких судов и тихоокеанских лайнеров, как «Сага Сворд» и «Еурабия Скай», – норвежских, греческих, мексиканских команд, наших – «Михаил Рудницкий», «Стахановец Котов», «Комсомолец Татарии»… 50 лет отдал водолазному делу Михаил Заборщиков, воспитал более 50 водолазов. И было принято беспрецедентное решение: назвать четыре новых сверхмощных спасательных судна, которые были построены на Невском судостроительно­-судоремонтном заводе, именами четырех выдающихся спасателей Балтийского морского пароходства. Одно из них – «Михаил Заборщиков». Михаил Никитич ежегодно поздравляет команду с днем рождения судна, а они его – с личным днем рождения. 27 ноября 2019 года ему исполнится 92 года, и это всегда праздник для семьи, где каждый – рыбак или моряк, первопроходец и спасатель.

– У меня, собственно, было мало шансов уйти от моря, – продолжает рассказ о своей удивительной семье Виктор Васильевич, – отец, дяди, братья – все мужчины, сколько я себя помню, работали в море. Ходили в Атлантику, Белое море, Баренцево. Мы же родились в старинном, с огромнейшей историей, селе Варзуга, это на самом берегу Белого моря. Кольский полуостров. Места столь же красивые, сколь и суровые. Там каждый божий день проверка на прочность.

И вы знаете, может быть, я вас удивлю, но я ведь не романтик моря. Я по другой части пошел. Я работник моря. Мы – поморы. И все мои предки, все наше огромное поморское племя Заборщиковых – работники моря. Как я уже говорил, у меня отец рыбак, наши женщины все умели добыть зубатку, моя любимый дядя Миша, все дядья – моряки. Это их работа. И моя работа тоже. Ведь окончил, как я говорил уже, знаменитую «Макаровку». Это в общем­-то училище, выпускающее торговых моряков. Но я окончил радиотехнический факультет, единственный факультет, имеющий военную кафедру, и радиотехнических специалистов не хватало на военном флоте. Нас готовили как командиров частей подводных лодок и надводных кораблей. Но после окончания училища у меня был выбор – пойти работать на торговый флот или на военную службу. Я выбрал Военно-­морской флот – три года на Северном Ледовитом океане нес службу лейтенантом. А уже потом – Северодвинск, 25 лет на судоремонтном заводе. Мы принимали военные суда и подводные лодки, прошедшие такие испытания, что не дай Бог!

К тому времени у меня уже была семья, двое детей, и я решил, что можно и на берегу оставаться и моряком, и работником моря. Ведь кто-­то должен давать вторую жизнь раненым судам. В это же время в мою жизнь вошел парусный спорт и дети, которым этот спорт был интересен. А началось все с сына и его друзей. Это была моя первая команда «Морских бродяг».

«Есть каравелла всех надежд»…

На борту судна, на котором мы и отправились в это автономное плавание, название: «Морской бродяга Одиссей», и порт приписки: Санкт­-Петербург. Но за плечами, а точнее, за бортом у «Одиссея» – тысячи пройденных морских миль. Несколько портов приписки: Мурманск, Северодвинск, Кронштадт, Санкт-­Петербург. Десятки маршрутов: Белое и Баренцево море, Средиземноморье, Адриатика и ближнее зарубежье – Финляндия, Эстония, Швеция, наша Балтика и, конечно, – Ладога. Все это страницы непростой биографии «Морского бродяги».

– Э­э, сколько видано-­перевидано!.. – философски замечает капитан Заборщиков. И тут в разговор вступает самый младший представитель «морского племени Заборщиковых» – внук Артем, приехавший к дедушке «на побывку» на все каникулы из Москвы.

– А наш дедушка не раз побеждал на регатах! И на Соловецких островах, и в других местах. И этот катамаран он сам построил! Своими руками.

Удивлению нашему нет предела – построить яхту, катамаран – настоящее большое искусство. Это работа для настоящего мастера. И тем не менее это так.

– А дело было так, – рассказывает Виктор Васильевич историю рождения «Морского бродяги Одиссея». – В те самые 90­е, когда рухнуло все, в том числе иссякли военные заказы на нашем судоремонтном заводе, и советские деньги вмиг обесценились, – надеюсь, вы помните так называемую «Павловскую реформу»? – Я, как говорится, успел «вскочить в уходящий поезд», и на все сбережения, нажитые тяжелым трудом на Севере, купил материалы для судна. Дуб, сосну, фанеру. И начали мы с другом строить. А перед этим я списался с самым знаменитым и грамотным катамаранщиком Советского Союза – его звали Алдис Эглайс, он жил и строил катамараны в Риге. Поехал к нему на стажировку. В общем, разобрался, что к чему, я все­-таки морской инженер, и до того уже немало морских миль намотал на яхтах разного класса, и в том числе на катамаранах. Но это были так называемые разборные катамараны, а я построил стационарный, туристический, на котором можно было бы туристические группы возить. Семью­-то надо было кормить! Дали ему десятикратный запас прочности, строили-­то для себя! И более того, мы на этом катамаране даже рыбу ловили, треску и крабов. Но это была такая суровая работа, что не передать. Все­-таки это катамаран, а не сейнер рыболовецкий. Пару раз в сильный шторм попали, едва выбрались… И вот тогда-­то, параллельно, началась и моя педагогическая деятельность. С сыном и его друзьями начал ходить под парусом, учить их морской навигации и узлы вязать. Мне было с ними интересно, им, как я понимаю, со мной. Взаимный был интерес. И любовь к морю взаимная.

Но, несомненно, это еще была и юношеская мечта самого строителя. Правда, Виктор Васильевич этого и не отрицал: хотел он построить каравеллу своей мечты. Пытаясь сохранить нажитое, люди в 90­е старались вложить деньги в недвижимость. Заборщиков вложил в движимость. Когда впервые они спустили катамаран на воду в Мурманске, когда подняли паруса, и он пошел – на берегу аплодировала «Бродяге» жена Светлана и вся группа поддержки.

Пятнадцатилетние капитаны

И хоть говорит о себе наш капитан скромно: «Я не романтик моря», все-­таки без романтики с морем не подружиться и не полюбить его. Недаром любимая с детства книга нашего героя – «Морские рассказы» Джека Лондона. Разве мало суровой, то есть настоящей романтики в его дивных рассказах о далеких Южных морях?.. Ну а мы о наших, северных, тоже умеем рассказать. И когда Виктор Васильевич рассказывает о своей семье, о походах, о работе на море, – надо видеть, как горят глаза у пятнадцатилетних капитанов. Вот Сергей Агафонов и Андрей Анишин. Это уже второе поколение бугровских школьников, «запитанное морской романтикой». В кружке юных моряков занимался дядя Сережи – Александр, который окончил школу юного моряка пять лет назад. До Андрея, можно сказать, к борту «Морского бродяги» «прибилась» его старшая сестра Настя. Наравне с мальчишками стояла вахты, вязала узлы, и, конечно, хозяйничала на камбузе. Сейчас Стеша, то есть Степанида Соколова, варит гречневую кашу со своей фирменной заправочкой. В дело идут морковка, лук, само собой – тушенка. Ну и без души такой вкусной каши не сваришь. А до того как Стеша заступила на камбуз, мы успели немного поговорить с юным коком.

– Почему мне здесь нравится? – с удивлением переспрашивает Степанида. – А как на яхте может не нравиться?! Я, например, узлы люблю вязать. Это очень нужное и полезное дело. В жизни даже может пригодиться. Мне готовить для ребят нравится. Приятно, когда они нахваливают и добавки просят. Мне нравится определять пеленг по солнцу. И еще мы научились различать буи, где какая вода. Вот желтый, черный, синий – это чистая вода к западу. Значит, нам надо держаться ближе к западу. И здесь у каждого есть что-­то свое, что лучше всего получается. Когда мы ездили на Березовые острова – нам надо было стоять вахты, каждому по часу, и мы постоянно менялись, и надо быть готовым к тому, чтобы надеть спасжилет (спасательный жилет. – Т.Т.), встать на вахту. А еще мы на Березовых островах так здорово отдыхали, – там такая рыбалка, такая уха, мы плавали, загорали, песни пели, и я поняла, что такое счастье. Счастье – это когда есть друзья и настоящий старший товарищ, на которого хочется быть похожим.

Очень по-­детски, но точно сказано: искренне и честно. Сергей Агафонов, который является, как я понимаю, признанным лидером команды, тоже сказал свое веское слово:

– У нас три основных дисциплины, которые нам преподает Виктор Васильевич. Он нас учит управлять яхтой, навигации и умению работать в команде. Точнее, это наш основной принцип: умение работать в команде. Это значит, доверять товарищам, подставить плечо, не жмотничать и не выпячиваться, а вовремя прийти на помощь в случае необходимости. А еще мы вот яхту приводили в порядок перед навигацией: красили, шкурили, драили все – это тоже навыки нужны и умение. А умение приходит с опытом.

– А Виктор Васильевич, он какой? – спрашиваю Сергея. – Он кто вам? Наставник, учитель, друг, старший товарищ? – И Сергей отвечает не задумываясь:

– Он – всё это вместе. А еще – он веселый, интересный человек. И очень надежный. В общем, настоящий. Ему можно верить.

Вот здесь можно было бы поставить и точку. Но нужно сказать, что ученики Виктора Заборщикова ходят в моря по всему свету. Все-­таки сказалась «прививка морем»! – шутит сам наставник. – Кто-­то окончил то же училище, что и он. То есть имени Макарова, кто-­то пошел дальше – в Военно-­морскую академию. Каждое лето к нему стараются приехать из Москвы сын Павел и его друзья – порой из разных мест бывшего СССР. Дочь Ольга даже замуж вышла за его бывшего воспитанника: яхта и морское дело их сдружили на всю жизнь. Несколько лет назад, почувствовав, что ему нужны новые знания, Виктор Васильевич получил вторую профессию. Окончил психологический факультет Института имени Герцена, получил диплом детского психолога. Хотя, честно говоря, мне думается, что понимание психологии ребенка, подростка – у него в крови. Дано это человеку! И, может быть, самые главные и первые жизненные уроки для его сегодняшних воспитанников тоже начинаются здесь, на берегу бухты Дубковская, где так весело и дружно они ставили паруса, где такое крепкое плечо у товарища и такой мудрый наставник, который подскажет, какие книжки нужно в детстве читать и как закрепить якорь, чтобы не выбросило на камни.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА, из личного архива архива В.В. Заборщикова и из открытых источников