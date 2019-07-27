Хороший совет – половина удачи

Почти каждый уже успел воспользоваться услугами МФЦ «Мои документы». И уж точно всякий знает, что в центрах госуслуг специалисты помогут жителям области решить проблему с оформлением всевозможных документов.

Но если родилась бизнес­-идея? Если есть силы и чувство, что сможешь добиться успеха как предприниматель? Куда идти? Ответ – «МФЦ для бизнеса».

Главное для начинающего предпринимателя – это грамотный консалтинг на самом раннем этапе. Пока кружится голова от «суперновой» бизнес­-идеи, хочется узнать мнение кого-­то ещё – друзей, жены, родных. Но очень важно получить квалифицированную оценку именно специалистов. Ведь важно и организовать бизнес-­процессы, и прикинуть затраты, и посчитать налоги. Да мало ли какие вопросы ещё могут возникнуть?! Специалисты МФЦ помогут предпринимателям ещё на нулевом этапе: проконсультируют о существующих формах организации нового предприятия, посоветуют с выбором режима налогообложения, окажут услугу по государственной регистрации ИП и ООО, помогут открыть расчетный счет в банке.

Но и самим нужно будет поработать: определить, кто будущие потребители товаров и услуг вашего бизнеса, прикинуть ёмкость рынка и перспективы выбранной ниши. Эти данные станут хорошей базой для разработки стратегии вашего будущего предприятия. В МФЦ подскажут, куда обратиться для консультации по подготовке корректного бизнес-­плана, проинформируют о мерах государственной поддержки, примут документы для участия в конкурсе на получение субсидий и на получение микрозайма до 3 миллионов рублей, пригласят на семинар по организации и развитию собственного бизнеса.

«МФЦ для бизнеса» – востребованное и перспективное направление работы МФЦ. Только за последние полгода в специализированные офисы для получения консультации и регистрации бизнеса граждане, планирующие открыть свое дело, обратились 8 тысяч раз», – комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Вы всегда можете уточнить нужную информацию по бесплатному телефону 8 (800) 500-­00-­47 или на сайте www.mfc47.ru. Время работы областных центров «МФЦ для бизнеса»: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Проект «МФЦ для бизнеса» стартовал в Ленинградской области в 2016 году. Уже открыто 6 центров «МФЦ для бизнеса» по всей Ленинградской области. Сейчас малому и среднему бизнесу в регионе доступны более 360 государственных, муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна».

Дмитрий НОСОВ