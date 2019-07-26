Спорт – в массы!

Губернатор Александр Дрозденко считает, что в городах области должно быть пять спортивных объектов, а в поселениях – по три. Он заявил о введении единого стандарта на выездном заседании правительства в Гатчине 25 июля.

«Это минимальные стандарты по обеспечению спортивными объектами. Нужны и плавательные бассейны, и ледовые арены, но самое главное – площадки для проведения массовых спортивных мероприятий во всех районах», – пояснил глава региона.

Отмечается, что в поселениях должны появиться оздоровительный комплекс, стадион, лыжная освещенная трасса. В городах к ним добавятся велодорожки и спортивный парк.