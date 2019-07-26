Пожар потушен, пострадавшие эвакуированы

Руководство ОАО «Всеволожские тепловые сети» 25 июля провело масштабные мероприятия по обеспечению слаженности работы сотрудников компании и специальных служб Всеволожского района при возникновении чрезвычайной ситуации.

По легенде учений, в котельной обнаружили взрывоопасный предмет, после чего были произведены аварийная остановка оборудования и эвакуация персонала из опасной зоны. В зону возникновения чрезвычайной ситуации были вызваны МЧС, полиция и медики. Но этим руководство ОАО «Вт сети» не ограничилось и усложнило учебную задачу: были отработаны действия персонала и специальных служб при взрыве неустановленного предмета, что привело к возгоранию, разрушению котла ДКВР-20-13 с частичным обрушением несущих конструкций здания котельной.

В учениях приняли участие аварийные бригады ОАО «Вт сети», формирования ООО «Пожарная безопасность» и бригады «Скорой помощи».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА