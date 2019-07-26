Кузьмоловский ремонтируют

В рамках выполнения инвестиционной программы компания ЛОЭСК проводит работы по прокладке новой кабельной линии в поселке Кузьмоловский.

В результате строительных мероприятий там появится электроподстанция, обеспечивающая необходимыми мощностями корпуса онкологического центра, строительство которых запланировано на ближайшие годы, — сообщает официальный сайт муниципального образования.

Продолжаются ремонтные работы по замене теплосетей на улице Железнодорожной, в районе домов 24 и 26. Прослужившие более 30 лет трубы горячего водоснабжения и теплоснабжения этим летом поменяют на новые.

Полным ходом идёт ремонт кузьмоловской бани. Проводится реконструкция наружных инженерных сетей, обновление парного отделения, капитальный ремонт печи.