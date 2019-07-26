Подготовиться к сезону охоты можно на портале госуслуг

Совсем скоро начнется самый длинный охотничий сезон – осенне-­летний. Охота на кабана и медведя стартует 1 августа, на пернатую дичь – в третью субботу августа, а на лося – только 1 сентября. Однако, чтобы не лишиться добычи, недостаточно иметь охотничий билет и соблюдать положенные сроки. Обязательно нужно оформить разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

Удобнее всего это сделать на портале государственных услуг Ленинградской области gu.lenobl.ru. Нужно просто выбрать необходимую услугу и заполнить электронное заявление.

Если всё сделано верно, на электронную почту придёт положительное решение от профильного комитета. Причем, если у вас имеется электронная подпись, услуга может быть оказана полностью в электронном виде.

Если средств электронной подписи у вас нет, то по телефону 8 (812) 611-­50­-00 следует записаться на приём в комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области для получения бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, охотничий билет единого федерального образца и квитанцию об оплате госпошлины. Оплатить пошлину выгоднее на сайте gu.lenobl.ru., ведь всем, кто оформляет услуги через портал, предоставляется скидка 30% на оплату пошлины.

«Охотники Ленобласти достаточно активно пользуются порталом госуслуг Ленинградской области, ведь здесь можно быстро и просто, не выходя из дома, оформить заявление, чтобы получить или, наоборот, аннулировать охотничий билет федерального образца.

Услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов тоже пользуется популярностью. Только за прошлый год зафиксировано 1253 заявления, а в этом году их уже более 800», – сообщил заместитель председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Денис Золков.

Уточнить сроки, тарифы на оплату сбора за пользование объектами животного мира можно на сайте комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области – fauna.lenobl.ru

Дмитрий НОСОВ