Взрыв в Рахье

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в трехэтажном многоквартирном доме по адресу: ул. Октябрьская, д. 1 в поселке Рахья поступило 25 июля в 15.35.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области 25, на место происшествия были направлены сотрудники оперативной группы местного пожарно-спасательного гарнизона и добровольной пожарной команды поселка.

Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что произошло частичное обрушение балкона. Жертв нет, пострадал один человек.

Жильцов дома эвакуировали. Места для временного пребывания жильцов оборудованы в местном Доме культуры.

По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.