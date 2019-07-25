Театральные вечера до конца июля

25 июля областной театр «На Литейном» (художественный руководитель – директор Сергей Морозов) открывает новый, 111-й сезон. В этот вечер будет сыгран один из лучших спектаклей театра – «Барышня-крестьянка», пользующийся неизменным успехом у зрителей уже более 20 лет.

В прошлом сезоне в спектакле обновился состав участников, и теперь новые исполнители приглашают зрителей на встречу с героями пушкинской повести. Веселый и легкий спектакль порадует всех любителей театрального искусства яркими музыкальными номерами, прекрасными декорациями и историей нежной любви Лизы Муромской и Алексея Берестова.

В спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Гамов, заслуженный артист России Сергей Заморев, Любовь Ельцова, Дарина Одинцова, Сергей Якушев и другие.

До конца июля зрители смогут увидеть и такие спектакли:

26 – «Где мой Париж?»

27 – «Примадонны»

28 – «С любимыми не расставайтесь»

29 – «Сон в белую ночь»

30 – «Антарктида»

31 – «Поминальная молитва»

2019 год в России в соответствии с указом Президента РФ объявлен Годом театра. Всероссийский театральный марафон, стартовавший в январе во Владивостоке, завершится в Калининграде.

Марафон прошел по всем городам Сибири, Дальнего Востока, Урала и дошел до Центрального федерального округа. 28 июня символ театрального марафона был передан Москве, затем Липецкой области, Тамбовской области, после чего перейдёт в Южный федеральный округ и Владикавказ. Во Владикавказе этот символ будет передан Северо-Кавказскому федеральному округу. Завершится все в Северо-Западном округе.

Театральный марафон предложил провести оргкомитет Года театра, куда входят известные актёры, постановщики, сценаристы, менеджеры театрального дела. Цель этой акции – привлечь внимание к региональным театрам, помочь в реконструкции театров, провести мастер-классы.